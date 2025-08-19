Valute / FFIV
FFIV: F5 Inc
328.69 USD 3.11 (0.94%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FFIV ha avuto una variazione del -0.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 325.61 e ad un massimo di 334.88.
Segui le dinamiche di F5 Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
325.61 334.88
Intervallo Annuale
213.36 337.39
- Chiusura Precedente
- 331.80
- Apertura
- 334.42
- Bid
- 328.69
- Ask
- 328.99
- Minimo
- 325.61
- Massimo
- 334.88
- Volume
- 1.147 K
- Variazione giornaliera
- -0.94%
- Variazione Mensile
- 6.16%
- Variazione Semestrale
- 24.24%
- Variazione Annuale
- 49.07%
20 settembre, sabato