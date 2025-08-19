通貨 / FFIV
FFIV: F5 Inc
331.80 USD 7.99 (2.47%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FFIVの今日の為替レートは、2.47%変化しました。日中、通貨は1あたり324.31の安値と332.22の高値で取引されました。
F5 Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FFIV News
- Workday Teams Up With Kinaxis to Streamline Operational Silos
- Buy 5 Big Data Behemoths to Benefit From Enormous Market Opportunity
- レイモンド・ジェームズ、F5ネットワークスのCalypsoAI買収を好感し株価上昇
- F5 Networks stock gains as Raymond James sees CalypsoAI acquisition as positive
- F5ネットワークス株価、334.0米ドルで史上最高値に到達
- F5 Networks stock reaches all-time high at $334.0 USD
- Oracle Q1 Earnings Match Estimates, Cloud Growth Fuels Revenue Rise
- Synopsys Q3 Earnings and Revenues Miss Estimates, Stock Plunges 22%
- Samsara's Q2 Earnings Surpass Expectations, Revenues Rise Y/Y
- SAIC Q2 Earnings Beat Estimates, Stock Falls 7% on Revenue Miss
- Salesforce Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- HPE Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y, Shares Up 2%
- Zscaler Q4 Earnings Beat: Will Strong Guidance Lift the Stock Higher?
- AI Adoption and Cloud Growth to Boost Salesforce's Q2 Earnings?
- F5 (FFIV) Up 1.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Ambarella Stock Soars 19% as Q2 Earnings and Revenues Crush Estimates
- CrowdStrike Beats on Q2 Earnings, Stock Down on Dim Q3 Outlook
- NVIDIA Q2 Earnings Beat, Stock Falls on Data Center Sales Miss
- Semtech's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- AI Demand and Datacenter Momentum to Lift NVIDIA's Q2 Earnings
- Is Axcelis Technologies (ACLS) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Analog Devices Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Jack Henry & Associates Q4 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Palo Alto Networks Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
1日のレンジ
324.31 332.22
1年のレンジ
213.36 337.39
- 以前の終値
- 323.81
- 始値
- 324.31
- 買値
- 331.80
- 買値
- 332.10
- 安値
- 324.31
- 高値
- 332.22
- 出来高
- 692
- 1日の変化
- 2.47%
- 1ヶ月の変化
- 7.17%
- 6ヶ月の変化
- 25.42%
- 1年の変化
- 50.48%
