FFIV: F5 Inc

331.80 USD 7.99 (2.47%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FFIVの今日の為替レートは、2.47%変化しました。日中、通貨は1あたり324.31の安値と332.22の高値で取引されました。

F5 Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
324.31 332.22
1年のレンジ
213.36 337.39
以前の終値
323.81
始値
324.31
買値
331.80
買値
332.10
安値
324.31
高値
332.22
出来高
692
1日の変化
2.47%
1ヶ月の変化
7.17%
6ヶ月の変化
25.42%
1年の変化
50.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K