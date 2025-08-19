Moedas / FFIV
FFIV: F5 Inc
326.47 USD 2.66 (0.82%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FFIV para hoje mudou para 0.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 324.31 e o mais alto foi 327.18.
Veja a dinâmica do par de moedas F5 Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FFIV Notícias
- Workday Teams Up With Kinaxis to Streamline Operational Silos
- Buy 5 Big Data Behemoths to Benefit From Enormous Market Opportunity
- Ações da F5 Networks sobem após Raymond James ver aquisição da CalypsoAI como positiva
- F5 Networks stock gains as Raymond James sees CalypsoAI acquisition as positive
- Ações da F5 Networks atingem máxima histórica de US$ 334,0
- F5 Networks stock reaches all-time high at $334.0 USD
- Oracle Q1 Earnings Match Estimates, Cloud Growth Fuels Revenue Rise
- Synopsys Q3 Earnings and Revenues Miss Estimates, Stock Plunges 22%
- Samsara's Q2 Earnings Surpass Expectations, Revenues Rise Y/Y
- SAIC Q2 Earnings Beat Estimates, Stock Falls 7% on Revenue Miss
- Salesforce Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- HPE Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y, Shares Up 2%
- Zscaler Q4 Earnings Beat: Will Strong Guidance Lift the Stock Higher?
- AI Adoption and Cloud Growth to Boost Salesforce's Q2 Earnings?
- F5 (FFIV) Up 1.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Ambarella Stock Soars 19% as Q2 Earnings and Revenues Crush Estimates
- CrowdStrike Beats on Q2 Earnings, Stock Down on Dim Q3 Outlook
- NVIDIA Q2 Earnings Beat, Stock Falls on Data Center Sales Miss
- Semtech's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- AI Demand and Datacenter Momentum to Lift NVIDIA's Q2 Earnings
- Is Axcelis Technologies (ACLS) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Analog Devices Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Jack Henry & Associates Q4 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Palo Alto Networks Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Faixa diária
324.31 327.18
Faixa anual
213.36 337.39
- Fechamento anterior
- 323.81
- Open
- 324.31
- Bid
- 326.47
- Ask
- 326.77
- Low
- 324.31
- High
- 327.18
- Volume
- 31
- Mudança diária
- 0.82%
- Mudança mensal
- 5.45%
- Mudança de 6 meses
- 23.40%
- Mudança anual
- 48.06%
