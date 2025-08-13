Currencies / FFIV
FFIV: F5 Inc
323.27 USD 0.83 (0.26%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
FFIV exchange rate has changed by -0.26% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 321.29 and at a high of 324.99.
Follow F5 Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- Workday Teams Up With Kinaxis to Streamline Operational Silos
- Buy 5 Big Data Behemoths to Benefit From Enormous Market Opportunity
- F5 Networks stock gains as Raymond James sees CalypsoAI acquisition as positive
- F5 Networks stock reaches all-time high at $334.0 USD
- Oracle Q1 Earnings Match Estimates, Cloud Growth Fuels Revenue Rise
- Synopsys Q3 Earnings and Revenues Miss Estimates, Stock Plunges 22%
- Samsara's Q2 Earnings Surpass Expectations, Revenues Rise Y/Y
- SAIC Q2 Earnings Beat Estimates, Stock Falls 7% on Revenue Miss
- Salesforce Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- HPE Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y, Shares Up 2%
- Zscaler Q4 Earnings Beat: Will Strong Guidance Lift the Stock Higher?
- AI Adoption and Cloud Growth to Boost Salesforce's Q2 Earnings?
- F5 (FFIV) Up 1.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Ambarella Stock Soars 19% as Q2 Earnings and Revenues Crush Estimates
- CrowdStrike Beats on Q2 Earnings, Stock Down on Dim Q3 Outlook
- NVIDIA Q2 Earnings Beat, Stock Falls on Data Center Sales Miss
- Semtech's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- AI Demand and Datacenter Momentum to Lift NVIDIA's Q2 Earnings
- Is Axcelis Technologies (ACLS) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Analog Devices Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Jack Henry & Associates Q4 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Palo Alto Networks Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Guidewire Rises 23% YTD: Where Will the Stock Head From Here?
- CoreWeave's Q2 Loss Narrows Y/Y, Revenues Up, Stock Down
Daily Range
321.29 324.99
Year Range
213.36 337.39
- Previous Close
- 324.10
- Open
- 324.05
- Bid
- 323.27
- Ask
- 323.57
- Low
- 321.29
- High
- 324.99
- Volume
- 176
- Daily Change
- -0.26%
- Month Change
- 4.41%
- 6 Months Change
- 22.19%
- Year Change
- 46.61%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.876%