FFIV: F5 Inc
323.73 USD 0.37 (0.11%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FFIV за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 321.29, а максимальная — 324.99.
Следите за динамикой F5 Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
321.29 324.99
Годовой диапазон
213.36 337.39
- Предыдущее закрытие
- 324.10
- Open
- 324.05
- Bid
- 323.73
- Ask
- 324.03
- Low
- 321.29
- High
- 324.99
- Объем
- 536
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 4.56%
- 6-месячное изменение
- 22.37%
- Годовое изменение
- 46.82%
