FFIV: F5 Inc
328.69 USD 3.11 (0.94%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FFIV a changé de -0.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 325.61 et à un maximum de 334.88.
Suivez la dynamique F5 Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
325.61 334.88
Range Annuel
213.36 337.39
- Clôture Précédente
- 331.80
- Ouverture
- 334.42
- Bid
- 328.69
- Ask
- 328.99
- Plus Bas
- 325.61
- Plus Haut
- 334.88
- Volume
- 1.147 K
- Changement quotidien
- -0.94%
- Changement Mensuel
- 6.16%
- Changement à 6 Mois
- 24.24%
- Changement Annuel
- 49.07%
20 septembre, samedi