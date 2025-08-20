CotizacionesSecciones
FFIV: F5 Inc

323.81 USD 0.08 (0.02%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FFIV de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 320.54, mientras que el máximo ha alcanzado 325.99.

Siga la dinámica de la pareja de divisas F5 Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
320.54 325.99
Rango anual
213.36 337.39
Cierres anteriores
323.73
Open
324.79
Bid
323.81
Ask
324.11
Low
320.54
High
325.99
Volumen
576
Cambio diario
0.02%
Cambio mensual
4.59%
Cambio a 6 meses
22.40%
Cambio anual
46.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B