Divisas / FFIV
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FFIV: F5 Inc
323.81 USD 0.08 (0.02%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FFIV de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 320.54, mientras que el máximo ha alcanzado 325.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas F5 Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FFIV News
- Workday Teams Up With Kinaxis to Streamline Operational Silos
- Buy 5 Big Data Behemoths to Benefit From Enormous Market Opportunity
- Acciones de F5 Networks suben tras adquisición de CalypsoAI, según Raymond James
- Las acciones de F5 Networks suben mientras Raymond James ve positiva la adquisición de CalypsoAI
- F5 Networks stock gains as Raymond James sees CalypsoAI acquisition as positive
- Las acciones de F5 Networks alcanzan máximos históricos a 334,0 dólares
- Acciones de F5 Networks alcanzan un máximo histórico de $334.0 USD
- F5 Networks stock reaches all-time high at $334.0 USD
- Oracle Q1 Earnings Match Estimates, Cloud Growth Fuels Revenue Rise
- Synopsys Q3 Earnings and Revenues Miss Estimates, Stock Plunges 22%
- Samsara's Q2 Earnings Surpass Expectations, Revenues Rise Y/Y
- SAIC Q2 Earnings Beat Estimates, Stock Falls 7% on Revenue Miss
- Salesforce Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
- HPE Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y, Shares Up 2%
- Zscaler Q4 Earnings Beat: Will Strong Guidance Lift the Stock Higher?
- AI Adoption and Cloud Growth to Boost Salesforce's Q2 Earnings?
- F5 (FFIV) Up 1.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Ambarella Stock Soars 19% as Q2 Earnings and Revenues Crush Estimates
- CrowdStrike Beats on Q2 Earnings, Stock Down on Dim Q3 Outlook
- NVIDIA Q2 Earnings Beat, Stock Falls on Data Center Sales Miss
- Semtech's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- AI Demand and Datacenter Momentum to Lift NVIDIA's Q2 Earnings
- Is Axcelis Technologies (ACLS) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Analog Devices Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
Rango diario
320.54 325.99
Rango anual
213.36 337.39
- Cierres anteriores
- 323.73
- Open
- 324.79
- Bid
- 323.81
- Ask
- 324.11
- Low
- 320.54
- High
- 325.99
- Volumen
- 576
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- 4.59%
- Cambio a 6 meses
- 22.40%
- Cambio anual
- 46.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B