KotasyonBölümler
Dövizler / FESM
Geri dön - Hisse senetleri

FESM: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF

36.55 USD 0.10 (0.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FESM fiyatı bugün 0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.16 ve Yüksek fiyatı olarak 36.61 aralığında işlem gördü.

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FESM haberleri

Sıkça sorulan sorular

What is FESM stock price today?

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF stock is priced at 36.55 today. It trades within 0.27%, yesterday's close was 36.45, and trading volume reached 590. The live price chart of FESM shows these updates.

Does Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF stock pay dividends?

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF is currently valued at 36.55. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 15.01% and USD. View the chart live to track FESM movements.

How to buy FESM stock?

You can buy Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF shares at the current price of 36.55. Orders are usually placed near 36.55 or 36.85, while 590 and 0.38% show market activity. Follow FESM updates on the live chart today.

How to invest into FESM stock?

Investing in Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF involves considering the yearly range 25.19 - 37.33 and current price 36.55. Many compare 4.19% and 24.87% before placing orders at 36.55 or 36.85. Explore the FESM price chart live with daily changes.

What are Fidelity Enhanced Small Cap ETF stock highest prices?

The highest price of Fidelity Enhanced Small Cap ETF in the past year was 37.33. Within 25.19 - 37.33, the stock fluctuated notably, and comparing with 36.45 helps spot resistance levels. Track Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF performance using the live chart.

What are Fidelity Enhanced Small Cap ETF stock lowest prices?

The lowest price of Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) over the year was 25.19. Comparing it with the current 36.55 and 25.19 - 37.33 shows potential long-term entry points. Watch FESM moves on the chart live for more details.

When did FESM stock split?

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 36.45, and 15.01% after corporate actions.

Günlük aralık
36.16 36.61
Yıllık aralık
25.19 37.33
Önceki kapanış
36.45
Açılış
36.41
Satış
36.55
Alış
36.85
Düşük
36.16
Yüksek
36.61
Hacim
590
Günlük değişim
0.27%
Aylık değişim
4.19%
6 aylık değişim
24.87%
Yıllık değişim
15.01%
30 Eylül, Salı
10:00
USD
Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
13:00
USD
S&P/CS HPI Kompozit-20 y/y
Açıklanan
1.8%
Beklenti
1.7%
Önceki
2.1%
13:00
USD
S&P/CS HPI Kompozit-20 (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) m/m
Açıklanan
-0.3%
Beklenti
-0.4%
Önceki
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago İş Barometresi
Açıklanan
Beklenti
45.8
Önceki
41.5
14:00
USD
JOLTS İş Olanakları
Açıklanan
Beklenti
7.326 M
Önceki
7.181 M
14:00
USD
CB Tüketici Güven Endeksi
Açıklanan
94.2
Beklenti
100.7
Önceki
97.8