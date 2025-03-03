- Übersicht
FESM: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF
Der Wechselkurs von FESM hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.16 bis zu einem Hoch von 36.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FESM News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FESM heute?
Die Aktie von Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) notiert heute bei 36.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.27% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.45 und das Handelsvolumen erreichte 590. Das Live-Chart von FESM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FESM Dividenden?
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF wird derzeit mit 36.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.01% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FESM zu verfolgen.
Wie kaufe ich FESM-Aktien?
Sie können Aktien von Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) zum aktuellen Kurs von 36.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.55 oder 36.85 platziert, während 590 und 0.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FESM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FESM-Aktien?
Bei einer Investition in Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF müssen die jährliche Spanne 25.19 - 37.33 und der aktuelle Kurs 36.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.19% und 24.87%, bevor sie Orders zu 36.55 oder 36.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FESM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Fidelity Enhanced Small Cap ETF?
Der höchste Kurs von Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) im vergangenen Jahr lag bei 37.33. Innerhalb von 25.19 - 37.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.45 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Fidelity Enhanced Small Cap ETF?
Der niedrigste Kurs von Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) im Laufe des Jahres betrug 25.19. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.55 und der Spanne 25.19 - 37.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FESM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FESM statt?
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.45 und 15.01% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.45
- Eröffnung
- 36.41
- Bid
- 36.55
- Ask
- 36.85
- Tief
- 36.16
- Hoch
- 36.61
- Volumen
- 590
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- 4.19%
- 6-Monatsänderung
- 24.87%
- Jahresänderung
- 15.01%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8