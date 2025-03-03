- Panoramica
FESM: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF
Il tasso di cambio FESM ha avuto una variazione del -0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.24 e ad un massimo di 36.61.
Segui le dinamiche di Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FESM News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FESM oggi?
Oggi le azioni Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF sono prezzate a 36.27. Viene scambiato all'interno di -0.49%, la chiusura di ieri è stata 36.45 e il volume degli scambi ha raggiunto 80. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FESM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF pagano dividendi?
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF è attualmente valutato a 36.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FESM.
Come acquistare azioni FESM?
Puoi acquistare azioni Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF al prezzo attuale di 36.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 36.27 o 36.57, mentre 80 e -0.38% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FESM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FESM?
Investire in Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF implica considerare l'intervallo annuale 25.19 - 37.33 e il prezzo attuale 36.27. Molti confrontano 3.39% e 23.92% prima di effettuare ordini su 36.27 o 36.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FESM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Fidelity Enhanced Small Cap ETF?
Il prezzo massimo di Fidelity Enhanced Small Cap ETF nell'ultimo anno è stato 37.33. All'interno di 25.19 - 37.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 36.45 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Fidelity Enhanced Small Cap ETF?
Il prezzo più basso di Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) nel corso dell'anno è stato 25.19. Confrontandolo con gli attuali 36.27 e 25.19 - 37.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FESM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FESM?
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 36.45 e 14.13%.
- Chiusura Precedente
- 36.45
- Apertura
- 36.41
- Bid
- 36.27
- Ask
- 36.57
- Minimo
- 36.24
- Massimo
- 36.61
- Volume
- 80
- Variazione giornaliera
- -0.49%
- Variazione Mensile
- 3.39%
- Variazione Semestrale
- 23.92%
- Variazione Annuale
- 14.13%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8