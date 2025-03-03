- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FESM: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF
A taxa do FESM para hoje mudou para -0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.16 e o mais alto foi 36.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FESM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FESM hoje?
Hoje Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) está avaliado em 36.39. O instrumento é negociado dentro de -0.16%, o fechamento de ontem foi 36.45, e o volume de negociação atingiu 496. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FESM em tempo real.
As ações de Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF pagam dividendos?
Atualmente Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF está avaliado em 36.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.51% e USD. Monitore os movimentos de FESM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FESM?
Você pode comprar ações de Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) pelo preço atual 36.39. Ordens geralmente são executadas perto de 36.39 ou 36.69, enquanto 496 e -0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FESM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FESM?
Investir em Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF envolve considerar a faixa anual 25.19 - 37.33 e o preço atual 36.39. Muitos comparam 3.73% e 24.33% antes de enviar ordens em 36.39 ou 36.69. Estude as mudanças diárias de preço de FESM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Fidelity Enhanced Small Cap ETF?
O maior preço de Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) no último ano foi 37.33. As ações oscilaram bastante dentro de 25.19 - 37.33, e a comparação com 36.45 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Fidelity Enhanced Small Cap ETF?
O menor preço de Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) no ano foi 25.19. A comparação com o preço atual 36.39 e 25.19 - 37.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FESM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FESM?
No passado Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.45 e 14.51% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 36.45
- Open
- 36.41
- Bid
- 36.39
- Ask
- 36.69
- Low
- 36.16
- High
- 36.61
- Volume
- 496
- Mudança diária
- -0.16%
- Mudança mensal
- 3.73%
- Mudança de 6 meses
- 24.33%
- Mudança anual
- 14.51%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8