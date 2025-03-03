クォートセクション
通貨 / FESM
FESM: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF

36.20 USD 0.25 (0.69%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FESMの今日の為替レートは、-0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり36.17の安値と36.61の高値で取引されました。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FESM株の現在の価格は？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFの株価は本日36.20です。-0.69%内で取引され、前日の終値は36.45、取引量は253に達しました。FESMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFの株は配当を出しますか？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFの現在の価格は36.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.91%やUSDにも注目します。FESMの動きはライブチャートで確認できます。

FESM株を買う方法は？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFの株は現在36.20で購入可能です。注文は通常36.20または36.50付近で行われ、253や-0.58%が市場の動きを示します。FESMの最新情報はライブチャートで確認できます。

FESM株に投資する方法は？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFへの投資では、年間の値幅25.19 - 37.33と現在の36.20を考慮します。注文は多くの場合36.20や36.50で行われる前に、3.19%や23.68%と比較されます。FESMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Fidelity Enhanced Small Cap ETFの株の最高値は？

Fidelity Enhanced Small Cap ETFの過去1年の最高値は37.33でした。25.19 - 37.33内で株価は大きく変動し、36.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Fidelity Enhanced Small Cap ETFの株の最低値は？

Fidelity Enhanced Small Cap ETF(FESM)の年間最安値は25.19でした。現在の36.20や25.19 - 37.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FESMの動きはライブチャートで確認できます。

FESMの株式分割はいつ行われましたか？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.45、13.91%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
36.17 36.61
1年のレンジ
25.19 37.33
以前の終値
36.45
始値
36.41
買値
36.20
買値
36.50
安値
36.17
高値
36.61
出来高
253
1日の変化
-0.69%
1ヶ月の変化
3.19%
6ヶ月の変化
23.68%
1年の変化
13.91%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8