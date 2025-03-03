- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FESM: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF
FESMの今日の為替レートは、-0.69%変化しました。日中、通貨は1あたり36.17の安値と36.61の高値で取引されました。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FESM News
よくあるご質問
FESM株の現在の価格は？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFの株価は本日36.20です。-0.69%内で取引され、前日の終値は36.45、取引量は253に達しました。FESMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFの株は配当を出しますか？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFの現在の価格は36.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.91%やUSDにも注目します。FESMの動きはライブチャートで確認できます。
FESM株を買う方法は？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFの株は現在36.20で購入可能です。注文は通常36.20または36.50付近で行われ、253や-0.58%が市場の動きを示します。FESMの最新情報はライブチャートで確認できます。
FESM株に投資する方法は？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFへの投資では、年間の値幅25.19 - 37.33と現在の36.20を考慮します。注文は多くの場合36.20や36.50で行われる前に、3.19%や23.68%と比較されます。FESMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Fidelity Enhanced Small Cap ETFの株の最高値は？
Fidelity Enhanced Small Cap ETFの過去1年の最高値は37.33でした。25.19 - 37.33内で株価は大きく変動し、36.45と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Fidelity Enhanced Small Cap ETFの株の最低値は？
Fidelity Enhanced Small Cap ETF(FESM)の年間最安値は25.19でした。現在の36.20や25.19 - 37.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FESMの動きはライブチャートで確認できます。
FESMの株式分割はいつ行われましたか？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.45、13.91%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 36.45
- 始値
- 36.41
- 買値
- 36.20
- 買値
- 36.50
- 安値
- 36.17
- 高値
- 36.61
- 出来高
- 253
- 1日の変化
- -0.69%
- 1ヶ月の変化
- 3.19%
- 6ヶ月の変化
- 23.68%
- 1年の変化
- 13.91%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8