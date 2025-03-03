- 개요
FESM: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF
FESM 환율이 오늘 -0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 36.29이고 고가는 36.61이었습니다.
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
자주 묻는 질문
What is FESM stock price today?
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF stock is priced at 36.45 today. It trades within -0.08%, yesterday's close was 36.48, and trading volume reached 407. The live price chart of FESM shows these updates.
Does Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF stock pay dividends?
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF is currently valued at 36.45. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 14.69% and USD. View the chart live to track FESM movements.
How to buy FESM stock?
You can buy Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF shares at the current price of 36.45. Orders are usually placed near 36.45 or 36.75, while 407 and -0.44% show market activity. Follow FESM updates on the live chart today.
How to invest into FESM stock?
Investing in Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF involves considering the yearly range 25.19 - 37.33 and current price 36.45. Many compare 3.91% and 24.53% before placing orders at 36.45 or 36.75. Explore the FESM price chart live with daily changes.
What are Fidelity Enhanced Small Cap ETF stock highest prices?
The highest price of Fidelity Enhanced Small Cap ETF in the past year was 37.33. Within 25.19 - 37.33, the stock fluctuated notably, and comparing with 36.48 helps spot resistance levels. Track Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF performance using the live chart.
What are Fidelity Enhanced Small Cap ETF stock lowest prices?
The lowest price of Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) over the year was 25.19. Comparing it with the current 36.45 and 25.19 - 37.33 shows potential long-term entry points. Watch FESM moves on the chart live for more details.
When did FESM stock split?
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 36.48, and 14.69% after corporate actions.
- 이전 종가
- 36.48
- 시가
- 36.61
- Bid
- 36.45
- Ask
- 36.75
- 저가
- 36.29
- 고가
- 36.61
- 볼륨
- 407
- 일일 변동
- -0.08%
- 월 변동
- 3.91%
- 6개월 변동
- 24.53%
- 년간 변동율
- 14.69%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 1.8%
- 예측값
- 1.7%
- 훑어보기
- 2.1%
- 활동
- -0.3%
- 예측값
- -0.4%
- 훑어보기
- 0.0%
- 활동
-
- 예측값
- 45.8
- 훑어보기
- 41.5
- 활동
-
- 예측값
- 7.326 M
- 훑어보기
- 7.181 M
- 활동
- 94.2
- 예측값
- 100.7
- 훑어보기
- 97.8