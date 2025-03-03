- Aperçu
FESM: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF
Le taux de change de FESM a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.29 et à un maximum de 36.61.
Suivez la dynamique Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FESM Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FESM aujourd'hui ?
L'action Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF est cotée à 36.45 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.08%, a clôturé hier à 36.48 et son volume d'échange a atteint 407. Le graphique en temps réel du cours de FESM présente ces mises à jour.
L'action Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF est actuellement valorisé à 36.45. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.69% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FESM.
Comment acheter des actions FESM ?
Vous pouvez acheter des actions Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF au cours actuel de 36.45. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.45 ou de 36.75, le 407 et le -0.44% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FESM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FESM ?
Investir dans Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.19 - 37.33 et le prix actuel 36.45. Beaucoup comparent 3.91% et 24.53% avant de passer des ordres à 36.45 ou 36.75. Consultez le graphique du cours de FESM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Fidelity Enhanced Small Cap ETF ?
Le cours le plus élevé de Fidelity Enhanced Small Cap ETF l'année dernière était 37.33. Au cours de 25.19 - 37.33, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 36.48 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Fidelity Enhanced Small Cap ETF ?
Le cours le plus bas de Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) sur l'année a été 25.19. Sa comparaison avec 36.45 et 25.19 - 37.33 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FESM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FESM a-t-elle été divisée ?
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 36.48 et 14.69% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 36.48
- Ouverture
- 36.61
- Bid
- 36.45
- Ask
- 36.75
- Plus Bas
- 36.29
- Plus Haut
- 36.61
- Volume
- 407
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 3.91%
- Changement à 6 Mois
- 24.53%
- Changement Annuel
- 14.69%
