FESM: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF
El tipo de cambio de FESM de hoy ha cambiado un -0.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.17, mientras que el máximo ha alcanzado 36.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FESM News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FESM hoy?
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) se evalúa hoy en 36.20. El instrumento se negocia dentro de -0.69%; el cierre de ayer ha sido 36.45 y el volumen comercial ha alcanzado 253. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FESM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF?
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF se evalúa actualmente en 36.20. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.91% y USD. Monitoree los movimientos de FESM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FESM?
Puede comprar acciones de Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) al precio actual de 36.20. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 36.20 o 36.50, mientras que 253 y -0.58% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FESM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FESM?
Invertir en Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF implica tener en cuenta el rango anual 25.19 - 37.33 y el precio actual 36.20. Muchos comparan 3.19% y 23.68% antes de colocar órdenes en 36.20 o 36.50. Estudie los cambios diarios de precios de FESM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Fidelity Enhanced Small Cap ETF?
El precio más alto de Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) en el último año ha sido 37.33. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.19 - 37.33, una comparación con 36.45 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Fidelity Enhanced Small Cap ETF?
El precio más bajo de Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) para el año ha sido 25.19. La comparación con los actuales 36.20 y 25.19 - 37.33 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FESM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FESM?
En el pasado, Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 36.45 y 13.91% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 36.45
- Open
- 36.41
- Bid
- 36.20
- Ask
- 36.50
- Low
- 36.17
- High
- 36.61
- Volumen
- 253
- Cambio diario
- -0.69%
- Cambio mensual
- 3.19%
- Cambio a 6 meses
- 23.68%
- Cambio anual
- 13.91%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8