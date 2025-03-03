- Обзор рынка
FESM: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF
Курс FESM за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.24, а максимальная — 36.61.
Следите за динамикой Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FESM
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FESM сегодня?
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) сегодня оценивается на уровне 36.27. Инструмент торгуется в пределах -0.49%, вчерашнее закрытие составило 36.45, а торговый объем достиг 80. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FESM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF?
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF в настоящее время оценивается в 36.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.13% и USD. Отслеживайте движения FESM на графике в реальном времени.
Как купить акции FESM?
Вы можете купить акции Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) по текущей цене 36.27. Ордера обычно размещаются около 36.27 или 36.57, тогда как 80 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FESM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FESM?
Инвестирование в Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF предполагает учет годового диапазона 25.19 - 37.33 и текущей цены 36.27. Многие сравнивают 3.39% и 23.92% перед размещением ордеров на 36.27 или 36.57. Изучайте ежедневные изменения цены FESM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Enhanced Small Cap ETF?
Самая высокая цена Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) за последний год составила 37.33. Акции заметно колебались в пределах 25.19 - 37.33, сравнение с 36.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Enhanced Small Cap ETF?
Самая низкая цена Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) за год составила 25.19. Сравнение с текущими 36.27 и 25.19 - 37.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FESM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FESM?
В прошлом Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.45 и 14.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.45
- Open
- 36.41
- Bid
- 36.27
- Ask
- 36.57
- Low
- 36.24
- High
- 36.61
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- -0.49%
- Месячное изменение
- 3.39%
- 6-месячное изменение
- 23.92%
- Годовое изменение
- 14.13%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8