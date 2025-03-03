FESM股票今天的价格是多少？ Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF股票今天的定价为36.27。它在-0.49%范围内交易，昨天的收盘价为36.45，交易量达到80。FESM的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF股票是否支付股息？ Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF目前的价值为36.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.13%和USD。实时查看图表以跟踪FESM走势。

如何购买FESM股票？ 您可以以36.27的当前价格购买Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF股票。订单通常设置在36.27或36.57附近，而80和-0.38%显示市场活动。立即关注FESM的实时图表更新。

如何投资FESM股票？ 投资Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF需要考虑年度范围25.19 - 37.33和当前价格36.27。许多人在以36.27或36.57下订单之前，会比较3.39%和。实时查看FESM价格图表，了解每日变化。

Fidelity Enhanced Small Cap ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Fidelity Enhanced Small Cap ETF的最高价格是37.33。在25.19 - 37.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF的绩效。

Fidelity Enhanced Small Cap ETF股票的最低价格是多少？ Fidelity Enhanced Small Cap ETF（FESM）的最低价格为25.19。将其与当前的36.27和25.19 - 37.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FESM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。