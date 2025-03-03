FESM: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF
今日FESM汇率已更改-0.49%。当日，交易品种以低点36.24和高点36.61进行交易。
关注Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FESM股票今天的价格是多少？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF股票今天的定价为36.27。它在-0.49%范围内交易，昨天的收盘价为36.45，交易量达到80。FESM的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF股票是否支付股息？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF目前的价值为36.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.13%和USD。实时查看图表以跟踪FESM走势。
如何购买FESM股票？
您可以以36.27的当前价格购买Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF股票。订单通常设置在36.27或36.57附近，而80和-0.38%显示市场活动。立即关注FESM的实时图表更新。
如何投资FESM股票？
投资Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF需要考虑年度范围25.19 - 37.33和当前价格36.27。许多人在以36.27或36.57下订单之前，会比较3.39%和。实时查看FESM价格图表，了解每日变化。
Fidelity Enhanced Small Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Enhanced Small Cap ETF的最高价格是37.33。在25.19 - 37.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF的绩效。
Fidelity Enhanced Small Cap ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Enhanced Small Cap ETF（FESM）的最低价格为25.19。将其与当前的36.27和25.19 - 37.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FESM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FESM股票是什么时候拆分的？
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.45和14.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.45
- 开盘价
- 36.41
- 卖价
- 36.27
- 买价
- 36.57
- 最低价
- 36.24
- 最高价
- 36.61
- 交易量
- 80
- 日变化
- -0.49%
- 月变化
- 3.39%
- 6个月变化
- 23.92%
- 年变化
- 14.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8