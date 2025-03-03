报价部分
FESM: Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF

36.27 USD 0.18 (0.49%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FESM汇率已更改-0.49%。当日，交易品种以低点36.24和高点36.61进行交易。

关注Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

FESM新闻

常见问题解答

FESM股票今天的价格是多少？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF股票今天的定价为36.27。它在-0.49%范围内交易，昨天的收盘价为36.45，交易量达到80。FESM的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF股票是否支付股息？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF目前的价值为36.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.13%和USD。实时查看图表以跟踪FESM走势。

如何购买FESM股票？

您可以以36.27的当前价格购买Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF股票。订单通常设置在36.27或36.57附近，而80和-0.38%显示市场活动。立即关注FESM的实时图表更新。

如何投资FESM股票？

投资Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF需要考虑年度范围25.19 - 37.33和当前价格36.27。许多人在以36.27或36.57下订单之前，会比较3.39%和。实时查看FESM价格图表，了解每日变化。

Fidelity Enhanced Small Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Enhanced Small Cap ETF的最高价格是37.33。在25.19 - 37.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF的绩效。

Fidelity Enhanced Small Cap ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Enhanced Small Cap ETF（FESM）的最低价格为25.19。将其与当前的36.27和25.19 - 37.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FESM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FESM股票是什么时候拆分的？

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Small Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.45和14.13%中可见。

日范围
36.24 36.61
年范围
25.19 37.33
前一天收盘价
36.45
开盘价
36.41
卖价
36.27
买价
36.57
最低价
36.24
最高价
36.61
交易量
80
日变化
-0.49%
月变化
3.39%
6个月变化
23.92%
年变化
14.13%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8