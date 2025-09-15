FiyatlarBölümler
FERG: Ferguson plc

229.52 USD 0.32 (0.14%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FERG fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 225.94 ve Yüksek fiyatı olarak 229.70 aralığında işlem gördü.

Ferguson plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
225.94 229.70
Yıllık aralık
146.00 243.37
Önceki kapanış
229.20
Açılış
228.78
Satış
229.52
Alış
229.82
Düşük
225.94
Yüksek
229.70
Hacim
3.792 K
Günlük değişim
0.14%
Aylık değişim
1.32%
6 aylık değişim
43.30%
Yıllık değişim
15.20%
