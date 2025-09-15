Dövizler / FERG
FERG: Ferguson plc
229.52 USD 0.32 (0.14%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FERG fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 225.94 ve Yüksek fiyatı olarak 229.70 aralığında işlem gördü.
Ferguson plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FERG haberleri
- RBC, Ashtead’ı maliyetler, kapasite fazlası ve ABD riskleri nedeniyle "düşük performans" olarak düşürdü
- Ferguson 2031 vadeli 750 milyon dolarlık kıdemli tahvil teklifini fiyatlandırdı
- RBC Capital, Ferguson için hedef fiyatı 243 dolara yükseltti
- UBS, Ferguson’un hisse fiyat hedefini 2026’daki olası toparlanma beklentisiyle 225 dolara yükseltti
- Wells Fargo, Ferguson hisse senedi fiyat hedefini 250 dolardan 275 dolara yükseltti
- Truist Securities, güçlü büyüme nedeniyle Ferguson hisse fiyat hedefini 260 dolara yükseltti
- Ferguson 2025 4. Çeyrek Kazançları Beklentileri Aştı, Hisse Senedi Yükseldi
- Ferguson 2025 4. Çeyrek: Güçlü Kapanış ile %13,4 Kâr Artışı, Piyasayı Geride Bıraktı
- HVAC baskısına rağmen Ferguson hissesi Truist’e göre Alım tavsiyesi olmaya devam ediyor
Günlük aralık
225.94 229.70
Yıllık aralık
146.00 243.37
- Önceki kapanış
- 229.20
- Açılış
- 228.78
- Satış
- 229.52
- Alış
- 229.82
- Düşük
- 225.94
- Yüksek
- 229.70
- Hacim
- 3.792 K
- Günlük değişim
- 0.14%
- Aylık değişim
- 1.32%
- 6 aylık değişim
- 43.30%
- Yıllık değişim
- 15.20%
21 Eylül, Pazar