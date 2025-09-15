통화 / FERG
FERG: Ferguson plc
229.52 USD 0.32 (0.14%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FERG 환율이 오늘 0.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 225.94이고 고가는 229.70이었습니다.
Ferguson plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FERG News
- RBC downgrades Ashtead to “underperform” on costs, overcapacity, U.S. risks
- 퍼거슨, 7억 5천만 달러 규모의 2031년 만기 선순위 채권 발행 가격 결정
- Ferguson prices $750 million senior notes offering due 2031
- 퍼거슨 목표 주가, RBC 캐피털서 243달러로 상향
- Ferguson stock price target raised to $243 from $231 at RBC Capital
- UBS, 2026년 퍼거슨 목표 주가 $225로 상향
- 퍼거슨 목표 주가, Wells Fargo에서 275달러로 상향
- UBS raises Ferguson stock price target to $225 on potential 2026 recovery
- Ferguson stock price target raised to $275 from $250 at Wells Fargo
- Stock Market Today: Dow Wavers Ahead Of Retail Sales; Dave & Busters Plunges On Earnings (Live Coverage)
- Why Ferguson Enterprises Stock Jumped Nearly 10% Today
- 퍼거슨 목표 주가, Truist Securities, 260달러로 상향
- Truist Securities raises Ferguson stock price target to $260 on strong growth
- Ferguson Q4 Review: Margin Strength Impresses Again (NYSE:FERG)
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Ferguson, EPS 전망치 상회… 주가 급등
- Earnings call transcript: Ferguson Q4 2025 earnings beat estimates, stock surges
- 퍼거슨, 2025년 4분기 실적 발표: 시장을 능가하는 13.4%의 이익 성장
- Ferguson Q4 2025 slides: Strong finish with 13.4% profit growth, outpacing market
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
일일 변동 비율
225.94 229.70
년간 변동
146.00 243.37
- 이전 종가
- 229.20
- 시가
- 228.78
- Bid
- 229.52
- Ask
- 229.82
- 저가
- 225.94
- 고가
- 229.70
- 볼륨
- 3.792 K
- 일일 변동
- 0.14%
- 월 변동
- 1.32%
- 6개월 변동
- 43.30%
- 년간 변동율
- 15.20%
