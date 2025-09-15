Währungen / FERG
FERG: Ferguson plc
229.20 USD 4.62 (2.06%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FERG hat sich für heute um 2.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 224.17 bis zu einem Hoch von 229.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ferguson plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FERG News
- RBC downgrades Ashtead to “underperform” on costs, overcapacity, U.S. risks
- Ferguson platziert unbesicherte Anleihe über 750 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2031
- Ferguson prices $750 million senior notes offering due 2031
- RBC Capital hebt Kursziel für Ferguson auf 243 US-Dollar an
- Ferguson stock price target raised to $243 from $231 at RBC Capital
- Ferguson: UBS hebt Kursziel auf 225 US-Dollar an und setzt auf Erholung 2026
- Ferguson: Wells Fargo hebt Kursziel auf 275 US-Dollar an
- UBS raises Ferguson stock price target to $225 on potential 2026 recovery
- Ferguson stock price target raised to $275 from $250 at Wells Fargo
- Stock Market Today: Dow Wavers Ahead Of Retail Sales; Dave & Busters Plunges On Earnings (Live Coverage)
- Why Ferguson Enterprises Stock Jumped Nearly 10% Today
- Truist Securities hebt Kursziel für Ferguson-Aktie wegen starken Wachstums auf 260 US-Dollar an
- Truist Securities raises Ferguson stock price target to $260 on strong growth
- Ferguson Q4 Review: Margin Strength Impresses Again (NYSE:FERG)
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Ferguson übertrifft Gewinnerwartungen – Aktie legt deutlich zu
- Earnings call transcript: Ferguson Q4 2025 earnings beat estimates, stock surges
- Ferguson schließt Geschäftsjahr 2025 stark ab: Gewinnwachstum von 13,4 % im vierten Quartal übertrifft Markterwartungen/n
- Ferguson Q4 2025 slides: Strong finish with 13.4% profit growth, outpacing market
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- Truist bestätigt Kaufempfehlung für Ferguson trotz Gegenwind im HLK-Sektor
Tagesspanne
224.17 229.47
Jahresspanne
146.00 243.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 224.58
- Eröffnung
- 226.46
- Bid
- 229.20
- Ask
- 229.50
- Tief
- 224.17
- Hoch
- 229.47
- Volumen
- 4.407 K
- Tagesänderung
- 2.06%
- Monatsänderung
- 1.17%
- 6-Monatsänderung
- 43.10%
- Jahresänderung
- 15.04%
