FERG: Ferguson plc

229.20 USD 4.62 (2.06%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FERG hat sich für heute um 2.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 224.17 bis zu einem Hoch von 229.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ferguson plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
224.17 229.47
Jahresspanne
146.00 243.37
Vorheriger Schlusskurs
224.58
Eröffnung
226.46
Bid
229.20
Ask
229.50
Tief
224.17
Hoch
229.47
Volumen
4.407 K
Tagesänderung
2.06%
Monatsänderung
1.17%
6-Monatsänderung
43.10%
Jahresänderung
15.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K