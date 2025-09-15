Divisas / FERG
FERG: Ferguson plc
224.58 USD 6.98 (3.01%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FERG de hoy ha cambiado un -3.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 224.42, mientras que el máximo ha alcanzado 232.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ferguson plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FERG News
- RBC Capital eleva el precio objetivo de Ferguson a 243 dólares desde 231 dólares
- Ferguson stock price target raised to $243 from $231 at RBC Capital
- Wells Fargo eleva el objetivo de precio de Ferguson a 275 dólares desde 250 dólares
- UBS eleva el precio objetivo de Ferguson a 225 dólares ante posible recuperación en 2026
- Wells Fargo eleva precio objetivo de Ferguson a $275 desde $250
- UBS raises Ferguson stock price target to $225 on potential 2026 recovery
- Ferguson stock price target raised to $275 from $250 at Wells Fargo
- Stock Market Today: Dow Wavers Ahead Of Retail Sales; Dave & Busters Plunges On Earnings (Live Coverage)
- Why Ferguson Enterprises Stock Jumped Nearly 10% Today
- Truist Securities eleva el precio objetivo de Ferguson a 260 dólares por fuerte crecimiento
- Truist Securities raises Ferguson stock price target to $260 on strong growth
- Ferguson Q4 Review: Margin Strength Impresses Again (NYSE:FERG)
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Ferguson supera estimaciones en ganancias del 4T 2025, acciones suben
- Transcripción del informe de resultados: Ferguson supera las estimaciones en el cuarto trimestre de 2025, la acción se dispara
- Earnings call transcript: Ferguson Q4 2025 earnings beat estimates, stock surges
- Ferguson cuarto trimestre 2025: Sólido cierre con crecimiento del 13,4% en beneficios
- Ferguson cierra 2025 con fuerte aumento del 13.4% en beneficios, superando al mercado
- Ferguson Q4 2025 slides: Strong finish with 13.4% profit growth, outpacing market
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- Las acciones de Ferguson siguen siendo una compra para Truist a pesar de la presión en HVAC
Rango diario
224.42 232.39
Rango anual
146.00 243.37
- Cierres anteriores
- 231.56
- Open
- 232.39
- Bid
- 224.58
- Ask
- 224.88
- Low
- 224.42
- High
- 232.39
- Volumen
- 5.434 K
- Cambio diario
- -3.01%
- Cambio mensual
- -0.87%
- Cambio a 6 meses
- 40.21%
- Cambio anual
- 12.72%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B