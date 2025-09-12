Moedas / FERG
FERG: Ferguson plc
224.58 USD 6.98 (3.01%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FERG para hoje mudou para -3.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 224.42 e o mais alto foi 232.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Ferguson plc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FERG Notícias
- Preço-alvo das ações da Ferguson elevado para US$ 243 de US$ 231 pela RBC Capital
- Ferguson stock price target raised to $243 from $231 at RBC Capital
- UBS eleva preço-alvo das ações da Ferguson para US$ 225 com potencial recuperação em 2026
- Preço-alvo da Ferguson é elevado para US$ 275 de US$ 250 pelo Wells Fargo
- UBS raises Ferguson stock price target to $225 on potential 2026 recovery
- Ferguson stock price target raised to $275 from $250 at Wells Fargo
- Stock Market Today: Dow Wavers Ahead Of Retail Sales; Dave & Busters Plunges On Earnings (Live Coverage)
- Why Ferguson Enterprises Stock Jumped Nearly 10% Today
- Truist Securities eleva preço-alvo das ações da Ferguson para US$ 260 devido ao forte crescimento
- Truist Securities raises Ferguson stock price target to $260 on strong growth
- Ferguson Q4 Review: Margin Strength Impresses Again (NYSE:FERG)
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Ferguson supera estimativas no 4º trimestre de 2025, ações disparam
- Earnings call transcript: Ferguson Q4 2025 earnings beat estimates, stock surges
- Ferguson encerra 4º tri de 2025 com forte crescimento de 13,4% no lucro, superando o mercado
- Ferguson Q4 2025 slides: Strong finish with 13.4% profit growth, outpacing market
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- Ação da Ferguson continua como Compra na Truist apesar da pressão no HVAC
- Ferguson stock remains a Buy at Truist despite HVAC pressure
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- FedEx Headlines Earnings Calendar As Fed Rate Decision Looms; Olive Garden Parent Nears Buy Point
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
Faixa diária
224.42 232.39
Faixa anual
146.00 243.37
- Fechamento anterior
- 231.56
- Open
- 232.39
- Bid
- 224.58
- Ask
- 224.88
- Low
- 224.42
- High
- 232.39
- Volume
- 5.434 K
- Mudança diária
- -3.01%
- Mudança mensal
- -0.87%
- Mudança de 6 meses
- 40.21%
- Mudança anual
- 12.72%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh