FERG: Ferguson plc
229.52 USD 0.32 (0.14%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FERG a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 225.94 et à un maximum de 229.70.
Suivez la dynamique Ferguson plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
225.94 229.70
Range Annuel
146.00 243.37
- Clôture Précédente
- 229.20
- Ouverture
- 228.78
- Bid
- 229.52
- Ask
- 229.82
- Plus Bas
- 225.94
- Plus Haut
- 229.70
- Volume
- 3.792 K
- Changement quotidien
- 0.14%
- Changement Mensuel
- 1.32%
- Changement à 6 Mois
- 43.30%
- Changement Annuel
- 15.20%
20 septembre, samedi