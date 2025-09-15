CotationsSections
Devises / FERG
Retour à Actions

FERG: Ferguson plc

229.52 USD 0.32 (0.14%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FERG a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 225.94 et à un maximum de 229.70.

Suivez la dynamique Ferguson plc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FERG Nouvelles

Range quotidien
225.94 229.70
Range Annuel
146.00 243.37
Clôture Précédente
229.20
Ouverture
228.78
Bid
229.52
Ask
229.82
Plus Bas
225.94
Plus Haut
229.70
Volume
3.792 K
Changement quotidien
0.14%
Changement Mensuel
1.32%
Changement à 6 Mois
43.30%
Changement Annuel
15.20%
20 septembre, samedi