货币 / FERG
FERG: Ferguson plc
229.81 USD 1.75 (0.76%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FERG汇率已更改-0.76%。当日，交易品种以低点227.33和高点232.39进行交易。
关注Ferguson plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FERG新闻
- RBC Capital上调Ferguson目标价至243美元，此前为231美元
- 富格森股票目标价被富国银行从250美元上调至275美元
- UBS上调Ferguson目标价至225美元，预期2026年行业复苏
- Stock Market Today: Dow Wavers Ahead Of Retail Sales; Dave & Busters Plunges On Earnings (Live Coverage)
- Why Ferguson Enterprises Stock Jumped Nearly 10% Today
- Truist Securities上调Ferguson股票目标价至260美元，看好强劲增长
- Ferguson Q4 Review: Margin Strength Impresses Again (NYSE:FERG)
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- 福格森2025财年第四季度业绩超预期，股价飙升
- 福格森2025财年第四季度业绩：利润增长13.4%，表现优于市场
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- 尽管HVAC业务面临压力，Truist仍维持Ferguson股票买入评级
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- FedEx Headlines Earnings Calendar As Fed Rate Decision Looms; Olive Garden Parent Nears Buy Point
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
日范围
227.33 232.39
年范围
146.00 243.37
- 前一天收盘价
- 231.56
- 开盘价
- 232.39
- 卖价
- 229.81
- 买价
- 230.11
- 最低价
- 227.33
- 最高价
- 232.39
- 交易量
- 455
- 日变化
- -0.76%
- 月变化
- 1.44%
- 6个月变化
- 43.48%
- 年变化
- 15.35%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值