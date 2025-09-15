Valute / FERG
FERG: Ferguson plc
229.52 USD 0.32 (0.14%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FERG ha avuto una variazione del 0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 225.94 e ad un massimo di 229.70.
Segui le dinamiche di Ferguson plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FERG News
- RBC downgrades Ashtead to “underperform” on costs, overcapacity, U.S. risks
- Ferguson fissa l’offerta di senior notes da 750 milioni di dollari con scadenza 2031
- Target di prezzo di Ferguson alzato a $243 da $231 da RBC Capital
- UBS alza il target di prezzo delle azioni Ferguson a $225 in vista di una potenziale ripresa nel 2026
- Wells Fargo alza il target di prezzo di Ferguson a $275 da $250
- Stock Market Today: Dow Wavers Ahead Of Retail Sales; Dave & Busters Plunges On Earnings (Live Coverage)
- Why Ferguson Enterprises Stock Jumped Nearly 10% Today
- Truist Securities alza il target di prezzo delle azioni Ferguson a $260 grazie alla forte crescita
- Ferguson Q4 Review: Margin Strength Impresses Again (NYSE:FERG)
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Trascrizione della relazione sugli utili: Ferguson supera le stime nel Q4 2025, il titolo sale
- Ferguson Q4 2025: Chiusura solida con crescita degli utili del 13,4%, superiore al mercato
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- Il titolo Ferguson rimane un acquisto per Truist nonostante pressioni HVAC
Intervallo Giornaliero
225.94 229.70
Intervallo Annuale
146.00 243.37
- Chiusura Precedente
- 229.20
- Apertura
- 228.78
- Bid
- 229.52
- Ask
- 229.82
- Minimo
- 225.94
- Massimo
- 229.70
- Volume
- 3.792 K
- Variazione giornaliera
- 0.14%
- Variazione Mensile
- 1.32%
- Variazione Semestrale
- 43.30%
- Variazione Annuale
- 15.20%
20 settembre, sabato