FERG: Ferguson plc

229.52 USD 0.32 (0.14%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FERG ha avuto una variazione del 0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 225.94 e ad un massimo di 229.70.

Segui le dinamiche di Ferguson plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
225.94 229.70
Intervallo Annuale
146.00 243.37
Chiusura Precedente
229.20
Apertura
228.78
Bid
229.52
Ask
229.82
Minimo
225.94
Massimo
229.70
Volume
3.792 K
Variazione giornaliera
0.14%
Variazione Mensile
1.32%
Variazione Semestrale
43.30%
Variazione Annuale
15.20%
20 settembre, sabato