FERG: Ferguson plc
231.56 USD 17.06 (7.95%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FERG за сегодня изменился на 7.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 224.19, а максимальная — 235.46.
Следите за динамикой Ferguson plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FERG
- Stock Market Today: Dow Wavers Ahead Of Retail Sales; Dave & Busters Plunges On Earnings (Live Coverage)
- Why Ferguson Enterprises Stock Jumped Nearly 10% Today
- Truist Securities повышает целевую цену акций Ferguson до $260 на фоне сильного роста
- Truist Securities raises Ferguson stock price target to $260 on strong growth
- Ferguson Q4 Review: Margin Strength Impresses Again (NYSE:FERG)
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Отчет о доходах: Ferguson превзошла прогнозы по прибыли за 4 квартал 2025 года, акции растут
- Earnings call transcript: Ferguson Q4 2025 earnings beat estimates, stock surges
- Слайды Ferguson за 4 квартал 2025 года: сильное завершение с ростом прибыли на 13,4%, опережающим рынок
- Ferguson Q4 2025 slides: Strong finish with 13.4% profit growth, outpacing market
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- Акции Ferguson остаются на уровне "Покупать" по оценке Truist, несмотря на давление в секторе HVAC
- Ferguson stock remains a Buy at Truist despite HVAC pressure
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Wall Street Week Ahead
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- FedEx Headlines Earnings Calendar As Fed Rate Decision Looms; Olive Garden Parent Nears Buy Point
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- Ferguson plc (FERG) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
- Ferguson declares $0.83 per share dividend for November payment
- Are Industrial Products Stocks Lagging Ferguson plc (FERG) This Year?
- Core & Main stock price target lowered to $58 by Wells Fargo
- Core & Main stock price target lowered to $67 at Wolfe Research
- Ferguson PLC stock hits 52-week high at 238.17 USD
Дневной диапазон
224.19 235.46
Годовой диапазон
146.00 243.37
- Предыдущее закрытие
- 214.50
- Open
- 235.20
- Bid
- 231.56
- Ask
- 231.86
- Low
- 224.19
- High
- 235.46
- Объем
- 9.579 K
- Дневное изменение
- 7.95%
- Месячное изменение
- 2.22%
- 6-месячное изменение
- 44.57%
- Годовое изменение
- 16.23%
