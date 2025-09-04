КотировкиРазделы
FERG
FERG: Ferguson plc

231.56 USD 17.06 (7.95%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FERG за сегодня изменился на 7.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 224.19, а максимальная — 235.46.

Следите за динамикой Ferguson plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
224.19 235.46
Годовой диапазон
146.00 243.37
Предыдущее закрытие
214.50
Open
235.20
Bid
231.56
Ask
231.86
Low
224.19
High
235.46
Объем
9.579 K
Дневное изменение
7.95%
Месячное изменение
2.22%
6-месячное изменение
44.57%
Годовое изменение
16.23%
