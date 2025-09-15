通貨 / FERG
FERG: Ferguson plc
229.20 USD 4.62 (2.06%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FERGの今日の為替レートは、2.06%変化しました。日中、通貨は1あたり224.17の安値と229.47の高値で取引されました。
Ferguson plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FERG News
- ファーガソン、2031年満期の7億5000万ドル優先債券を価格決定
- RBCキャピタル、ファーガソンの目標株価を231ドルから243ドルに引き上げ
- UBSがフォーガソンの株価目標を225ドルに引き上げ、2026年の回復に期待
- ウェルズ・ファーゴ、ファーガソンの目標株価を250ドルから275ドルに引き上げ
- Stock Market Today: Dow Wavers Ahead Of Retail Sales; Dave & Busters Plunges On Earnings (Live Coverage)
- Why Ferguson Enterprises Stock Jumped Nearly 10% Today
- Truist Securities、強力な成長を背景にFergusonの株価目標を260ドルに引き上げ
- Ferguson Q4 Review: Margin Strength Impresses Again (NYSE:FERG)
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Fergusonの2025年第4四半期決算、予想を上回る業績で株価急騰
- フェルガソン2025年度第4四半期：13.4%の利益成長で市場を上回る力強い決算
- Ferguson, Kirklands, and more set to report earnings Tuesday
- トルイスト証券、HVAC部門の圧力にもかかわらずファーガソン株を「買い」評価維持
1日のレンジ
224.17 229.47
1年のレンジ
146.00 243.37
- 以前の終値
- 224.58
- 始値
- 226.46
- 買値
- 229.20
- 買値
- 229.50
- 安値
- 224.17
- 高値
- 229.47
- 出来高
- 4.407 K
- 1日の変化
- 2.06%
- 1ヶ月の変化
- 1.17%
- 6ヶ月の変化
- 43.10%
- 1年の変化
- 15.04%
