通貨 / FERG
FERG: Ferguson plc

229.20 USD 4.62 (2.06%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FERGの今日の為替レートは、2.06%変化しました。日中、通貨は1あたり224.17の安値と229.47の高値で取引されました。

Ferguson plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
224.17 229.47
1年のレンジ
146.00 243.37
以前の終値
224.58
始値
226.46
買値
229.20
買値
229.50
安値
224.17
高値
229.47
出来高
4.407 K
1日の変化
2.06%
1ヶ月の変化
1.17%
6ヶ月の変化
43.10%
1年の変化
15.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K