FCNCA: First Citizens BancShares Inc - Class A

1866.88 USD 29.08 (1.53%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FCNCA fiyatı bugün -1.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1848.55 ve Yüksek fiyatı olarak 1908.32 aralığında işlem gördü.

First Citizens BancShares Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1848.55 1908.32
Yıllık aralık
1473.62 2412.93
Önceki kapanış
1895.96
Açılış
1908.32
Satış
1866.88
Alış
1867.18
Düşük
1848.55
Yüksek
1908.32
Hacim
629
Günlük değişim
-1.53%
Aylık değişim
-4.50%
6 aylık değişim
1.95%
Yıllık değişim
2.75%
21 Eylül, Pazar