货币 / FCNCA
FCNCA: First Citizens BancShares Inc - Class A
1865.80 USD 44.90 (2.35%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FCNCA汇率已更改-2.35%。当日，交易品种以低点1846.00和高点1909.72进行交易。
关注First Citizens BancShares Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FCNCA新闻
日范围
1846.00 1909.72
年范围
1473.62 2412.93
- 前一天收盘价
- 1910.70
- 开盘价
- 1908.68
- 卖价
- 1865.80
- 买价
- 1866.10
- 最低价
- 1846.00
- 最高价
- 1909.72
- 交易量
- 309
- 日变化
- -2.35%
- 月变化
- -4.55%
- 6个月变化
- 1.89%
- 年变化
- 2.69%
