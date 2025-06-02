Divisas / FCNCA
FCNCA: First Citizens BancShares Inc - Class A
1882.83 USD 17.03 (0.91%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FCNCA de hoy ha cambiado un 0.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1850.00, mientras que el máximo ha alcanzado 1893.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Citizens BancShares Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FCNCA News
Rango diario
1850.00 1893.46
Rango anual
1473.62 2412.93
- Cierres anteriores
- 1865.80
- Open
- 1862.75
- Bid
- 1882.83
- Ask
- 1883.13
- Low
- 1850.00
- High
- 1893.46
- Volumen
- 403
- Cambio diario
- 0.91%
- Cambio mensual
- -3.68%
- Cambio a 6 meses
- 2.82%
- Cambio anual
- 3.62%
