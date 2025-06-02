통화 / FCNCA
FCNCA: First Citizens BancShares Inc - Class A
1866.88 USD 29.08 (1.53%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FCNCA 환율이 오늘 -1.53%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1848.55이고 고가는 1908.32이었습니다.
First Citizens BancShares Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FCNCA News
일일 변동 비율
1848.55 1908.32
년간 변동
1473.62 2412.93
- 이전 종가
- 1895.96
- 시가
- 1908.32
- Bid
- 1866.88
- Ask
- 1867.18
- 저가
- 1848.55
- 고가
- 1908.32
- 볼륨
- 629
- 일일 변동
- -1.53%
- 월 변동
- -4.50%
- 6개월 변동
- 1.95%
- 년간 변동율
- 2.75%
