FCNCA: First Citizens BancShares Inc - Class A

1866.88 USD 29.08 (1.53%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FCNCA ha avuto una variazione del -1.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1848.55 e ad un massimo di 1908.32.

Segui le dinamiche di First Citizens BancShares Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
1848.55 1908.32
Intervallo Annuale
1473.62 2412.93
Chiusura Precedente
1895.96
Apertura
1908.32
Bid
1866.88
Ask
1867.18
Minimo
1848.55
Massimo
1908.32
Volume
629
Variazione giornaliera
-1.53%
Variazione Mensile
-4.50%
Variazione Semestrale
1.95%
Variazione Annuale
2.75%
