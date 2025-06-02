Valute / FCNCA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FCNCA: First Citizens BancShares Inc - Class A
1866.88 USD 29.08 (1.53%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FCNCA ha avuto una variazione del -1.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1848.55 e ad un massimo di 1908.32.
Segui le dinamiche di First Citizens BancShares Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCNCA News
- Company Executives Remain Skittish About Buying Their Own Shares
- First Citizens BancShares completes $600 million subordinated notes offering
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- First Citizens: Getting More Attractive Given Buyback Capacity (NASDAQ:FCNCA)
- First Citizens BancShares price target raised to $2,600 by TD Cowen
- First Citizens BancShares stock rating downgraded by Piper Sandler
- Earnings call transcript: First Citizens BancShares Q2 2025 beats expectations
- First Citizens BancShares earnings beat by $5.49, revenue topped estimates
- First Citizens BancShares (FCNCA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Customers Bancorp (CUBI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Exploring Analyst Estimates for First Citizens (FCNCA) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Capital City Bank (CCBG) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Citizens BancShares (FCNCA) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Morgan Stanley price target raised to $150 from $146 at Evercore ISI
- Will First Citizens (FCNCA) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- First Citizens BancShares appoints former Ally Bank president to board
- Merlo America LLC and First Citizens Bank Announce Comprehensive New Vendor Finance Agreement
- UpEquity Secures Warehouse Facility from Silicon Valley Bank and Setpoint
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Investment in Frontier Technology Increases Year Over Year; Silicon Valley Bank Releases New Report
- First Citizens BancShares: Strong Returns On Equity Should Lead To Outperformance
Intervallo Giornaliero
1848.55 1908.32
Intervallo Annuale
1473.62 2412.93
- Chiusura Precedente
- 1895.96
- Apertura
- 1908.32
- Bid
- 1866.88
- Ask
- 1867.18
- Minimo
- 1848.55
- Massimo
- 1908.32
- Volume
- 629
- Variazione giornaliera
- -1.53%
- Variazione Mensile
- -4.50%
- Variazione Semestrale
- 1.95%
- Variazione Annuale
- 2.75%
20 settembre, sabato