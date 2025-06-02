KurseKategorien
FCNCA: First Citizens BancShares Inc - Class A

1895.96 USD 13.13 (0.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FCNCA hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1873.60 bis zu einem Hoch von 1907.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Citizens BancShares Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1873.60 1907.41
Jahresspanne
1473.62 2412.93
Vorheriger Schlusskurs
1882.83
Eröffnung
1873.60
Bid
1895.96
Ask
1896.26
Tief
1873.60
Hoch
1907.41
Volumen
426
Tagesänderung
0.70%
Monatsänderung
-3.01%
6-Monatsänderung
3.54%
Jahresänderung
4.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K