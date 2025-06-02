Währungen / FCNCA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FCNCA: First Citizens BancShares Inc - Class A
1895.96 USD 13.13 (0.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FCNCA hat sich für heute um 0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1873.60 bis zu einem Hoch von 1907.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Citizens BancShares Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCNCA News
- Company Executives Remain Skittish About Buying Their Own Shares
- First Citizens BancShares completes $600 million subordinated notes offering
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- First Citizens: Getting More Attractive Given Buyback Capacity (NASDAQ:FCNCA)
- First Citizens BancShares price target raised to $2,600 by TD Cowen
- First Citizens BancShares stock rating downgraded by Piper Sandler
- Earnings call transcript: First Citizens BancShares Q2 2025 beats expectations
- First Citizens BancShares earnings beat by $5.49, revenue topped estimates
- First Citizens BancShares (FCNCA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Customers Bancorp (CUBI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Exploring Analyst Estimates for First Citizens (FCNCA) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Capital City Bank (CCBG) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Citizens BancShares (FCNCA) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Morgan Stanley price target raised to $150 from $146 at Evercore ISI
- Will First Citizens (FCNCA) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- First Citizens BancShares appoints former Ally Bank president to board
- Merlo America LLC and First Citizens Bank Announce Comprehensive New Vendor Finance Agreement
- UpEquity Secures Warehouse Facility from Silicon Valley Bank and Setpoint
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Investment in Frontier Technology Increases Year Over Year; Silicon Valley Bank Releases New Report
- First Citizens BancShares: Strong Returns On Equity Should Lead To Outperformance
Tagesspanne
1873.60 1907.41
Jahresspanne
1473.62 2412.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 1882.83
- Eröffnung
- 1873.60
- Bid
- 1895.96
- Ask
- 1896.26
- Tief
- 1873.60
- Hoch
- 1907.41
- Volumen
- 426
- Tagesänderung
- 0.70%
- Monatsänderung
- -3.01%
- 6-Monatsänderung
- 3.54%
- Jahresänderung
- 4.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K