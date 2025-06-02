КотировкиРазделы
FCNCA: First Citizens BancShares Inc - Class A

1865.80 USD 44.90 (2.35%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FCNCA за сегодня изменился на -2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1846.00, а максимальная — 1909.72.

Следите за динамикой First Citizens BancShares Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FCNCA

Дневной диапазон
1846.00 1909.72
Годовой диапазон
1473.62 2412.93
Предыдущее закрытие
1910.70
Open
1908.68
Bid
1865.80
Ask
1866.10
Low
1846.00
High
1909.72
Объем
309
Дневное изменение
-2.35%
Месячное изменение
-4.55%
6-месячное изменение
1.89%
Годовое изменение
2.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.