Валюты / FCNCA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FCNCA: First Citizens BancShares Inc - Class A
1865.80 USD 44.90 (2.35%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FCNCA за сегодня изменился на -2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1846.00, а максимальная — 1909.72.
Следите за динамикой First Citizens BancShares Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FCNCA
- Company Executives Remain Skittish About Buying Their Own Shares
- First Citizens BancShares completes $600 million subordinated notes offering
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- First Citizens: Getting More Attractive Given Buyback Capacity (NASDAQ:FCNCA)
- First Citizens BancShares price target raised to $2,600 by TD Cowen
- First Citizens BancShares stock rating downgraded by Piper Sandler
- Earnings call transcript: First Citizens BancShares Q2 2025 beats expectations
- First Citizens BancShares earnings beat by $5.49, revenue topped estimates
- First Citizens BancShares (FCNCA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Customers Bancorp (CUBI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Exploring Analyst Estimates for First Citizens (FCNCA) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
- Capital City Bank (CCBG) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Citizens BancShares (FCNCA) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Morgan Stanley price target raised to $150 from $146 at Evercore ISI
- Will First Citizens (FCNCA) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
- First Citizens BancShares appoints former Ally Bank president to board
- Merlo America LLC and First Citizens Bank Announce Comprehensive New Vendor Finance Agreement
- UpEquity Secures Warehouse Facility from Silicon Valley Bank and Setpoint
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Investment in Frontier Technology Increases Year Over Year; Silicon Valley Bank Releases New Report
- First Citizens BancShares: Strong Returns On Equity Should Lead To Outperformance
Дневной диапазон
1846.00 1909.72
Годовой диапазон
1473.62 2412.93
- Предыдущее закрытие
- 1910.70
- Open
- 1908.68
- Bid
- 1865.80
- Ask
- 1866.10
- Low
- 1846.00
- High
- 1909.72
- Объем
- 309
- Дневное изменение
- -2.35%
- Месячное изменение
- -4.55%
- 6-месячное изменение
- 1.89%
- Годовое изменение
- 2.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.