KotasyonBölümler
Dövizler / FCA
Geri dön - Hisse senetleri

FCA: First Trust China AlphaDEX Fund

29.26 USD 0.13 (0.45%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FCA fiyatı bugün 0.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.00 ve Yüksek fiyatı olarak 29.48 aralığında işlem gördü.

First Trust China AlphaDEX Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FCA haberleri

Sıkça sorulan sorular

FCA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün First Trust China AlphaDEX Fund hisse senedi 29.26 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 29.00 - 29.48 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 29.13 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 11 değerine ulaştı. FCA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust China AlphaDEX Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?

First Trust China AlphaDEX Fund hisse senedi şu anda 29.26 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 43.93% ve USD değerlerini izler. FCA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FCA hisse senedi nasıl alınır?

First Trust China AlphaDEX Fund hisselerini şu anki 29.26 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 29.26 ve Ask 29.56 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 11 ve günlük değişim oranı 0.90% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FCA fiyat hareketlerini takip edin.

FCA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

First Trust China AlphaDEX Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 17.34 - 29.51 ve mevcut fiyatı 29.26 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 29.26 veya Ask 29.56 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.69% ve 6 aylık değişim oranı 42.32% değerlerini karşılaştırır. FCA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust China AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

First Trust China AlphaDEX Fund hisse senedi yıllık olarak 29.51 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 17.34 - 29.51). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 29.13 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust China AlphaDEX Fund performansını takip edin.

First Trust China AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 17.34 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 29.26 ve hareket ettiği yıllık aralık 17.34 - 29.51 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FCA fiyat hareketlerini izleyin.

FCA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

First Trust China AlphaDEX Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 29.13 ve yıllık değişim oranı 43.93% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
29.00 29.48
Yıllık aralık
17.34 29.51
Önceki kapanış
29.13
Açılış
29.00
Satış
29.26
Alış
29.56
Düşük
29.00
Yüksek
29.48
Hacim
11
Günlük değişim
0.45%
Aylık değişim
0.69%
6 aylık değişim
42.32%
Yıllık değişim
43.93%
07 Ekim, Salı
12:30
USD
Ticaret Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​33.988 B
Önceki
$​-78.311 B
12:30
USD
İhracat
Açıklanan
Beklenti
Önceki
$​280.464 B
12:30
USD
İthalat
Açıklanan
Beklenti
Önceki
$​358.775 B
14:05
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
16:00
USD
EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
3 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.485%
19:00
USD
Fed Tüketici Kredisi m/m
Açıklanan
Beklenti
$​11.24 B
Önceki
$​16.01 B