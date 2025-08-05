- Übersicht
FCA: First Trust China AlphaDEX Fund
Der Wechselkurs von FCA hat sich für heute um 0.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.00 bis zu einem Hoch von 29.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust China AlphaDEX Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FCA News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FCA heute?
Die Aktie von First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) notiert heute bei 29.30. Sie wird innerhalb einer Spanne von 29.00 - 29.48 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 29.13 und das Handelsvolumen erreichte 9. Das Live-Chart von FCA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FCA Dividenden?
First Trust China AlphaDEX Fund wird derzeit mit 29.30 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 44.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FCA zu verfolgen.
Wie kaufe ich FCA-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) zum aktuellen Kurs von 29.30 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.30 oder 29.60 platziert, während 9 und 1.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FCA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FCA-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust China AlphaDEX Fund müssen die jährliche Spanne 17.34 - 29.51 und der aktuelle Kurs 29.30 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.83% und 42.51%, bevor sie Orders zu 29.30 oder 29.60 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FCA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust China AlphaDEX Fund?
Der höchste Kurs von First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) im vergangenen Jahr lag bei 29.51. Innerhalb von 17.34 - 29.51 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 29.13 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust China AlphaDEX Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust China AlphaDEX Fund?
Der niedrigste Kurs von First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) im Laufe des Jahres betrug 17.34. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.30 und der Spanne 17.34 - 29.51 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FCA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FCA statt?
First Trust China AlphaDEX Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 29.13 und 44.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.13
- Eröffnung
- 29.00
- Bid
- 29.30
- Ask
- 29.60
- Tief
- 29.00
- Hoch
- 29.48
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- 0.58%
- Monatsänderung
- 0.83%
- 6-Monatsänderung
- 42.51%
- Jahresänderung
- 44.12%