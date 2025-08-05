- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FCA: First Trust China AlphaDEX Fund
Le taux de change de FCA a changé de 0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.00 et à un maximum de 29.48.
Suivez la dynamique First Trust China AlphaDEX Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCA Nouvelles
- 21Shares, WisdomTree, and VanEck Eye UK Listings as FCA Lifts Crypto ETN Ban
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- China’s Flow-Driven Equity Rally May Have Further Upside
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- 5 Overlooked Themes For Equity Investors In China
- China's Manufacturing PMI Continued To Improve In September
- Weekly Commentary: Canary?
- New Highs, Low Drama
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Markets Weekly Outlook - U.S. Inflation, EU/U.K. GDP, RBA Meeting To Shape Market Moves
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FCA aujourd'hui ?
L'action First Trust China AlphaDEX Fund est cotée à 29.30 aujourd'hui. Elle se négocie dans 29.00 - 29.48, a clôturé hier à 29.13 et son volume d'échange a atteint 9. Le graphique en temps réel du cours de FCA présente ces mises à jour.
L'action First Trust China AlphaDEX Fund verse-t-elle des dividendes ?
First Trust China AlphaDEX Fund est actuellement valorisé à 29.30. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 44.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FCA.
Comment acheter des actions FCA ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust China AlphaDEX Fund au cours actuel de 29.30. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.30 ou de 29.60, le 9 et le 1.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FCA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FCA ?
Investir dans First Trust China AlphaDEX Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.34 - 29.51 et le prix actuel 29.30. Beaucoup comparent 0.83% et 42.51% avant de passer des ordres à 29.30 ou 29.60. Consultez le graphique du cours de FCA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust China AlphaDEX Fund ?
Le cours le plus élevé de First Trust China AlphaDEX Fund l'année dernière était 29.51. Au cours de 17.34 - 29.51, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.13 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust China AlphaDEX Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust China AlphaDEX Fund ?
Le cours le plus bas de First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) sur l'année a été 17.34. Sa comparaison avec 29.30 et 17.34 - 29.51 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FCA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FCA a-t-elle été divisée ?
First Trust China AlphaDEX Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.13 et 44.12% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 29.13
- Ouverture
- 29.00
- Bid
- 29.30
- Ask
- 29.60
- Plus Bas
- 29.00
- Plus Haut
- 29.48
- Volume
- 9
- Changement quotidien
- 0.58%
- Changement Mensuel
- 0.83%
- Changement à 6 Mois
- 42.51%
- Changement Annuel
- 44.12%