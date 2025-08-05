- Обзор рынка
FCA: First Trust China AlphaDEX Fund
Курс FCA за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.00, а максимальная — 29.48.
Следите за динамикой First Trust China AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FCA
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FCA сегодня?
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) сегодня оценивается на уровне 29.30. Инструмент торгуется в пределах 29.00 - 29.48, вчерашнее закрытие составило 29.13, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FCA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust China AlphaDEX Fund?
First Trust China AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 29.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 44.12% и USD. Отслеживайте движения FCA на графике в реальном времени.
Как купить акции FCA?
Вы можете купить акции First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) по текущей цене 29.30. Ордера обычно размещаются около 29.30 или 29.60, тогда как 9 и 1.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FCA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FCA?
Инвестирование в First Trust China AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 17.34 - 29.51 и текущей цены 29.30. Многие сравнивают 0.83% и 42.51% перед размещением ордеров на 29.30 или 29.60. Изучайте ежедневные изменения цены FCA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust China AlphaDEX Fund?
Самая высокая цена First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) за последний год составила 29.51. Акции заметно колебались в пределах 17.34 - 29.51, сравнение с 29.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust China AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust China AlphaDEX Fund?
Самая низкая цена First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) за год составила 17.34. Сравнение с текущими 29.30 и 17.34 - 29.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FCA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FCA?
В прошлом First Trust China AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.13 и 44.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.13
- Open
- 29.00
- Bid
- 29.30
- Ask
- 29.60
- Low
- 29.00
- High
- 29.48
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.58%
- Месячное изменение
- 0.83%
- 6-месячное изменение
- 42.51%
- Годовое изменение
- 44.12%