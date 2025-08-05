КотировкиРазделы
Валюты / FCA
Назад в Рынок акций США

FCA: First Trust China AlphaDEX Fund

29.30 USD 0.17 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FCA за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.00, а максимальная — 29.48.

Следите за динамикой First Trust China AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FCA

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FCA сегодня?

First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) сегодня оценивается на уровне 29.30. Инструмент торгуется в пределах 29.00 - 29.48, вчерашнее закрытие составило 29.13, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FCA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust China AlphaDEX Fund?

First Trust China AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 29.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 44.12% и USD. Отслеживайте движения FCA на графике в реальном времени.

Как купить акции FCA?

Вы можете купить акции First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) по текущей цене 29.30. Ордера обычно размещаются около 29.30 или 29.60, тогда как 9 и 1.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FCA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FCA?

Инвестирование в First Trust China AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 17.34 - 29.51 и текущей цены 29.30. Многие сравнивают 0.83% и 42.51% перед размещением ордеров на 29.30 или 29.60. Изучайте ежедневные изменения цены FCA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust China AlphaDEX Fund?

Самая высокая цена First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) за последний год составила 29.51. Акции заметно колебались в пределах 17.34 - 29.51, сравнение с 29.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust China AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust China AlphaDEX Fund?

Самая низкая цена First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) за год составила 17.34. Сравнение с текущими 29.30 и 17.34 - 29.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FCA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FCA?

В прошлом First Trust China AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.13 и 44.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.00 29.48
Годовой диапазон
17.34 29.51
Предыдущее закрытие
29.13
Open
29.00
Bid
29.30
Ask
29.60
Low
29.00
High
29.48
Объем
9
Дневное изменение
0.58%
Месячное изменение
0.83%
6-месячное изменение
42.51%
Годовое изменение
44.12%
06 октября, понедельник