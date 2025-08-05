FCA: First Trust China AlphaDEX Fund
今日FCA汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点29.00和高点29.48进行交易。
关注First Trust China AlphaDEX Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCA新闻
- 21Shares, WisdomTree, and VanEck Eye UK Listings as FCA Lifts Crypto ETN Ban
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- China’s Flow-Driven Equity Rally May Have Further Upside
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- 5 Overlooked Themes For Equity Investors In China
- China's Manufacturing PMI Continued To Improve In September
- Weekly Commentary: Canary?
- New Highs, Low Drama
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Markets Weekly Outlook - U.S. Inflation, EU/U.K. GDP, RBA Meeting To Shape Market Moves
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
常见问题解答
FCA股票今天的价格是多少？
First Trust China AlphaDEX Fund股票今天的定价为29.30。它在29.00 - 29.48范围内交易，昨天的收盘价为29.13，交易量达到9。FCA的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust China AlphaDEX Fund股票是否支付股息？
First Trust China AlphaDEX Fund目前的价值为29.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.12%和USD。实时查看图表以跟踪FCA走势。
如何购买FCA股票？
您可以以29.30的当前价格购买First Trust China AlphaDEX Fund股票。订单通常设置在29.30或29.60附近，而9和1.03%显示市场活动。立即关注FCA的实时图表更新。
如何投资FCA股票？
投资First Trust China AlphaDEX Fund需要考虑年度范围17.34 - 29.51和当前价格29.30。许多人在以29.30或29.60下订单之前，会比较0.83%和。实时查看FCA价格图表，了解每日变化。
First Trust China AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust China AlphaDEX Fund的最高价格是29.51。在17.34 - 29.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust China AlphaDEX Fund的绩效。
First Trust China AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？
First Trust China AlphaDEX Fund（FCA）的最低价格为17.34。将其与当前的29.30和17.34 - 29.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FCA股票是什么时候拆分的？
First Trust China AlphaDEX Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.13和44.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.13
- 开盘价
- 29.00
- 卖价
- 29.30
- 买价
- 29.60
- 最低价
- 29.00
- 最高价
- 29.48
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.58%
- 月变化
- 0.83%
- 6个月变化
- 42.51%
- 年变化
- 44.12%