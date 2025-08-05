报价部分
FCA: First Trust China AlphaDEX Fund

29.30 USD 0.17 (0.58%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FCA汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点29.00和高点29.48进行交易。

关注First Trust China AlphaDEX Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FCA股票今天的价格是多少？

First Trust China AlphaDEX Fund股票今天的定价为29.30。它在29.00 - 29.48范围内交易，昨天的收盘价为29.13，交易量达到9。FCA的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust China AlphaDEX Fund股票是否支付股息？

First Trust China AlphaDEX Fund目前的价值为29.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注44.12%和USD。实时查看图表以跟踪FCA走势。

如何购买FCA股票？

您可以以29.30的当前价格购买First Trust China AlphaDEX Fund股票。订单通常设置在29.30或29.60附近，而9和1.03%显示市场活动。立即关注FCA的实时图表更新。

如何投资FCA股票？

投资First Trust China AlphaDEX Fund需要考虑年度范围17.34 - 29.51和当前价格29.30。许多人在以29.30或29.60下订单之前，会比较0.83%和。实时查看FCA价格图表，了解每日变化。

First Trust China AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust China AlphaDEX Fund的最高价格是29.51。在17.34 - 29.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust China AlphaDEX Fund的绩效。

First Trust China AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？

First Trust China AlphaDEX Fund（FCA）的最低价格为17.34。将其与当前的29.30和17.34 - 29.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FCA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FCA股票是什么时候拆分的？

First Trust China AlphaDEX Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.13和44.12%中可见。

日范围
29.00 29.48
年范围
17.34 29.51
前一天收盘价
29.13
开盘价
29.00
卖价
29.30
买价
29.60
最低价
29.00
最高价
29.48
交易量
9
日变化
0.58%
月变化
0.83%
6个月变化
42.51%
年变化
44.12%
06 十月, 星期一