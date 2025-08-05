- 概要
FCA: First Trust China AlphaDEX Fund
FCAの今日の為替レートは、0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり29.00の安値と29.48の高値で取引されました。
First Trust China AlphaDEX Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
FCA株の現在の価格は？
First Trust China AlphaDEX Fundの株価は本日29.30です。29.00 - 29.48内で取引され、前日の終値は29.13、取引量は9に達しました。FCAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust China AlphaDEX Fundの株は配当を出しますか？
First Trust China AlphaDEX Fundの現在の価格は29.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は44.12%やUSDにも注目します。FCAの動きはライブチャートで確認できます。
FCA株を買う方法は？
First Trust China AlphaDEX Fundの株は現在29.30で購入可能です。注文は通常29.30または29.60付近で行われ、9や1.03%が市場の動きを示します。FCAの最新情報はライブチャートで確認できます。
FCA株に投資する方法は？
First Trust China AlphaDEX Fundへの投資では、年間の値幅17.34 - 29.51と現在の29.30を考慮します。注文は多くの場合29.30や29.60で行われる前に、0.83%や42.51%と比較されます。FCAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust China AlphaDEX Fundの株の最高値は？
First Trust China AlphaDEX Fundの過去1年の最高値は29.51でした。17.34 - 29.51内で株価は大きく変動し、29.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust China AlphaDEX Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust China AlphaDEX Fundの株の最低値は？
First Trust China AlphaDEX Fund(FCA)の年間最安値は17.34でした。現在の29.30や17.34 - 29.51と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FCAの動きはライブチャートで確認できます。
FCAの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust China AlphaDEX Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.13、44.12%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 29.13
- 始値
- 29.00
- 買値
- 29.30
- 買値
- 29.60
- 安値
- 29.00
- 高値
- 29.48
- 出来高
- 9
- 1日の変化
- 0.58%
- 1ヶ月の変化
- 0.83%
- 6ヶ月の変化
- 42.51%
- 1年の変化
- 44.12%