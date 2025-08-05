クォートセクション
FCA: First Trust China AlphaDEX Fund

29.30 USD 0.17 (0.58%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FCAの今日の為替レートは、0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり29.00の安値と29.48の高値で取引されました。

First Trust China AlphaDEX Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FCA株の現在の価格は？

First Trust China AlphaDEX Fundの株価は本日29.30です。29.00 - 29.48内で取引され、前日の終値は29.13、取引量は9に達しました。FCAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust China AlphaDEX Fundの株は配当を出しますか？

First Trust China AlphaDEX Fundの現在の価格は29.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は44.12%やUSDにも注目します。FCAの動きはライブチャートで確認できます。

FCA株を買う方法は？

First Trust China AlphaDEX Fundの株は現在29.30で購入可能です。注文は通常29.30または29.60付近で行われ、9や1.03%が市場の動きを示します。FCAの最新情報はライブチャートで確認できます。

FCA株に投資する方法は？

First Trust China AlphaDEX Fundへの投資では、年間の値幅17.34 - 29.51と現在の29.30を考慮します。注文は多くの場合29.30や29.60で行われる前に、0.83%や42.51%と比較されます。FCAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust China AlphaDEX Fundの株の最高値は？

First Trust China AlphaDEX Fundの過去1年の最高値は29.51でした。17.34 - 29.51内で株価は大きく変動し、29.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust China AlphaDEX Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust China AlphaDEX Fundの株の最低値は？

First Trust China AlphaDEX Fund(FCA)の年間最安値は17.34でした。現在の29.30や17.34 - 29.51と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FCAの動きはライブチャートで確認できます。

FCAの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust China AlphaDEX Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.13、44.12%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
29.00 29.48
1年のレンジ
17.34 29.51
以前の終値
29.13
始値
29.00
買値
29.30
買値
29.60
安値
29.00
高値
29.48
出来高
9
1日の変化
0.58%
1ヶ月の変化
0.83%
6ヶ月の変化
42.51%
1年の変化
44.12%
06 10月, 月曜日