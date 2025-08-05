- Panoramica
FCA: First Trust China AlphaDEX Fund
Il tasso di cambio FCA ha avuto una variazione del 0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.00 e ad un massimo di 29.48.
Segui le dinamiche di First Trust China AlphaDEX Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FCA oggi?
Oggi le azioni First Trust China AlphaDEX Fund sono prezzate a 29.30. Viene scambiato all'interno di 29.00 - 29.48, la chiusura di ieri è stata 29.13 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FCA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust China AlphaDEX Fund pagano dividendi?
First Trust China AlphaDEX Fund è attualmente valutato a 29.30. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 44.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FCA.
Come acquistare azioni FCA?
Puoi acquistare azioni First Trust China AlphaDEX Fund al prezzo attuale di 29.30. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 29.30 o 29.60, mentre 9 e 1.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FCA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FCA?
Investire in First Trust China AlphaDEX Fund implica considerare l'intervallo annuale 17.34 - 29.51 e il prezzo attuale 29.30. Molti confrontano 0.83% e 42.51% prima di effettuare ordini su 29.30 o 29.60. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FCA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust China AlphaDEX Fund?
Il prezzo massimo di First Trust China AlphaDEX Fund nell'ultimo anno è stato 29.51. All'interno di 17.34 - 29.51, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 29.13 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust China AlphaDEX Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust China AlphaDEX Fund?
Il prezzo più basso di First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) nel corso dell'anno è stato 17.34. Confrontandolo con gli attuali 29.30 e 17.34 - 29.51 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FCA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FCA?
First Trust China AlphaDEX Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 29.13 e 44.12%.
- Chiusura Precedente
- 29.13
- Apertura
- 29.00
- Bid
- 29.30
- Ask
- 29.60
- Minimo
- 29.00
- Massimo
- 29.48
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 0.58%
- Variazione Mensile
- 0.83%
- Variazione Semestrale
- 42.51%
- Variazione Annuale
- 44.12%