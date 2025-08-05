- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FCA: First Trust China AlphaDEX Fund
El tipo de cambio de FCA de hoy ha cambiado un 0.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.00, mientras que el máximo ha alcanzado 29.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust China AlphaDEX Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCA News
- 21Shares, WisdomTree, and VanEck Eye UK Listings as FCA Lifts Crypto ETN Ban
- Weekly Commentary: A Feature, Not A Bug
- China’s Flow-Driven Equity Rally May Have Further Upside
- Global Macro Outlook: Fourth Quarter 2025
- 5 Overlooked Themes For Equity Investors In China
- China's Manufacturing PMI Continued To Improve In September
- Weekly Commentary: Canary?
- New Highs, Low Drama
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Markets Weekly Outlook - U.S. Inflation, EU/U.K. GDP, RBA Meeting To Shape Market Moves
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FCA hoy?
First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) se evalúa hoy en 29.30. El instrumento se negocia dentro de 29.00 - 29.48; el cierre de ayer ha sido 29.13 y el volumen comercial ha alcanzado 9. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FCA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust China AlphaDEX Fund?
First Trust China AlphaDEX Fund se evalúa actualmente en 29.30. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 44.12% y USD. Monitoree los movimientos de FCA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FCA?
Puede comprar acciones de First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) al precio actual de 29.30. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 29.30 o 29.60, mientras que 9 y 1.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FCA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FCA?
Invertir en First Trust China AlphaDEX Fund implica tener en cuenta el rango anual 17.34 - 29.51 y el precio actual 29.30. Muchos comparan 0.83% y 42.51% antes de colocar órdenes en 29.30 o 29.60. Estudie los cambios diarios de precios de FCA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust China AlphaDEX Fund?
El precio más alto de First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) en el último año ha sido 29.51. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.34 - 29.51, una comparación con 29.13 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust China AlphaDEX Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust China AlphaDEX Fund?
El precio más bajo de First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) para el año ha sido 17.34. La comparación con los actuales 29.30 y 17.34 - 29.51 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FCA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FCA?
En el pasado, First Trust China AlphaDEX Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 29.13 y 44.12% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 29.13
- Open
- 29.00
- Bid
- 29.30
- Ask
- 29.60
- Low
- 29.00
- High
- 29.48
- Volumen
- 9
- Cambio diario
- 0.58%
- Cambio mensual
- 0.83%
- Cambio a 6 meses
- 42.51%
- Cambio anual
- 44.12%