FCA: First Trust China AlphaDEX Fund
A taxa do FCA para hoje mudou para 0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.00 e o mais alto foi 29.48.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust China AlphaDEX Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FCA Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FCA hoje?
Hoje First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) está avaliado em 29.30. O instrumento é negociado dentro de 29.00 - 29.48, o fechamento de ontem foi 29.13, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FCA em tempo real.
As ações de First Trust China AlphaDEX Fund pagam dividendos?
Atualmente First Trust China AlphaDEX Fund está avaliado em 29.30. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 44.12% e USD. Monitore os movimentos de FCA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FCA?
Você pode comprar ações de First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) pelo preço atual 29.30. Ordens geralmente são executadas perto de 29.30 ou 29.60, enquanto 9 e 1.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FCA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FCA?
Investir em First Trust China AlphaDEX Fund envolve considerar a faixa anual 17.34 - 29.51 e o preço atual 29.30. Muitos comparam 0.83% e 42.51% antes de enviar ordens em 29.30 ou 29.60. Estude as mudanças diárias de preço de FCA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust China AlphaDEX Fund?
O maior preço de First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) no último ano foi 29.51. As ações oscilaram bastante dentro de 17.34 - 29.51, e a comparação com 29.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust China AlphaDEX Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust China AlphaDEX Fund?
O menor preço de First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) no ano foi 17.34. A comparação com o preço atual 29.30 e 17.34 - 29.51 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FCA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FCA?
No passado First Trust China AlphaDEX Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 29.13 e 44.12% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 29.13
- Open
- 29.00
- Bid
- 29.30
- Ask
- 29.60
- Low
- 29.00
- High
- 29.48
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 0.58%
- Mudança mensal
- 0.83%
- Mudança de 6 meses
- 42.51%
- Mudança anual
- 44.12%