FBT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust Amex Biotech Index Fund hisse senedi 188.51 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 187.46 - 188.61 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 187.95 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 17 değerine ulaştı. FBT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust Amex Biotech Index Fund hisse senedi temettü ödüyor mu? First Trust Amex Biotech Index Fund hisse senedi şu anda 188.51 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.87% ve USD değerlerini izler. FBT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FBT hisse senedi nasıl alınır? First Trust Amex Biotech Index Fund hisselerini şu anki 188.51 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 188.51 ve Ask 188.81 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 17 ve günlük değişim oranı 0.08% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FBT fiyat hareketlerini takip edin.

FBT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Trust Amex Biotech Index Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 141.37 - 190.42 ve mevcut fiyatı 188.51 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 188.51 veya Ask 188.81 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.28% ve 6 aylık değişim oranı 18.68% değerlerini karşılaştırır. FBT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund hisse senedi yıllık olarak 190.42 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 141.37 - 190.42). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 187.95 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Amex Biotech Index Fund performansını takip edin.

First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 141.37 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 188.51 ve hareket ettiği yıllık aralık 141.37 - 190.42 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FBT fiyat hareketlerini izleyin.