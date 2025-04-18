- Visão do mercado
FBT: First Trust Amex Biotech Index Fund
A taxa do FBT para hoje mudou para 0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 187.46 e o mais alto foi 188.61.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Amex Biotech Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FBT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FBT hoje?
Hoje First Trust Amex Biotech Index Fund (FBT) está avaliado em 188.51. O instrumento é negociado dentro de 187.46 - 188.61, o fechamento de ontem foi 187.95, e o volume de negociação atingiu 17. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FBT em tempo real.
As ações de First Trust Amex Biotech Index Fund pagam dividendos?
Atualmente First Trust Amex Biotech Index Fund está avaliado em 188.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.87% e USD. Monitore os movimentos de FBT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FBT?
Você pode comprar ações de First Trust Amex Biotech Index Fund (FBT) pelo preço atual 188.51. Ordens geralmente são executadas perto de 188.51 ou 188.81, enquanto 17 e 0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FBT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FBT?
Investir em First Trust Amex Biotech Index Fund envolve considerar a faixa anual 141.37 - 190.42 e o preço atual 188.51. Muitos comparam 2.28% e 18.68% antes de enviar ordens em 188.51 ou 188.81. Estude as mudanças diárias de preço de FBT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund?
O maior preço de First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT) no último ano foi 190.42. As ações oscilaram bastante dentro de 141.37 - 190.42, e a comparação com 187.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Amex Biotech Index Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund?
O menor preço de First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT) no ano foi 141.37. A comparação com o preço atual 188.51 e 141.37 - 190.42 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FBT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FBT?
No passado First Trust Amex Biotech Index Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 187.95 e 9.87% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 187.95
- Open
- 188.36
- Bid
- 188.51
- Ask
- 188.81
- Low
- 187.46
- High
- 188.61
- Volume
- 17
- Mudança diária
- 0.30%
- Mudança mensal
- 2.28%
- Mudança de 6 meses
- 18.68%
- Mudança anual
- 9.87%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 4.06 milh
- Projeç.
- Prév.
- 4.00 milh
- Atu.
- 1.5%
- Projeç.
- Prév.
- -0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.182%
- Projeç.
- Prév.
- 1.650%