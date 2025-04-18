KurseKategorien
FBT: First Trust Amex Biotech Index Fund

188.51 USD 0.56 (0.30%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FBT hat sich für heute um 0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 187.46 bis zu einem Hoch von 188.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Amex Biotech Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von FBT heute?

Die Aktie von First Trust Amex Biotech Index Fund (FBT) notiert heute bei 188.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von 187.46 - 188.61 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 187.95 und das Handelsvolumen erreichte 17. Das Live-Chart von FBT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FBT Dividenden?

First Trust Amex Biotech Index Fund wird derzeit mit 188.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FBT zu verfolgen.

Wie kaufe ich FBT-Aktien?

Sie können Aktien von First Trust Amex Biotech Index Fund (FBT) zum aktuellen Kurs von 188.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 188.51 oder 188.81 platziert, während 17 und 0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FBT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FBT-Aktien?

Bei einer Investition in First Trust Amex Biotech Index Fund müssen die jährliche Spanne 141.37 - 190.42 und der aktuelle Kurs 188.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.28% und 18.68%, bevor sie Orders zu 188.51 oder 188.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FBT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund?

Der höchste Kurs von First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT) im vergangenen Jahr lag bei 190.42. Innerhalb von 141.37 - 190.42 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 187.95 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Amex Biotech Index Fund mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund?

Der niedrigste Kurs von First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT) im Laufe des Jahres betrug 141.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 188.51 und der Spanne 141.37 - 190.42 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FBT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FBT statt?

First Trust Amex Biotech Index Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 187.95 und 9.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
187.46 188.61
Jahresspanne
141.37 190.42
Vorheriger Schlusskurs
187.95
Eröffnung
188.36
Bid
188.51
Ask
188.81
Tief
187.46
Hoch
188.61
Volumen
17
Tagesänderung
0.30%
Monatsänderung
2.28%
6-Monatsänderung
18.68%
Jahresänderung
9.87%
