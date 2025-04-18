- Panorámica
FBT: First Trust Amex Biotech Index Fund
El tipo de cambio de FBT de hoy ha cambiado un 0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 187.46, mientras que el máximo ha alcanzado 188.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Amex Biotech Index Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FBT hoy?
First Trust Amex Biotech Index Fund (FBT) se evalúa hoy en 188.51. El instrumento se negocia dentro de 187.46 - 188.61; el cierre de ayer ha sido 187.95 y el volumen comercial ha alcanzado 17. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FBT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Amex Biotech Index Fund?
First Trust Amex Biotech Index Fund se evalúa actualmente en 188.51. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.87% y USD. Monitoree los movimientos de FBT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FBT?
Puede comprar acciones de First Trust Amex Biotech Index Fund (FBT) al precio actual de 188.51. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 188.51 o 188.81, mientras que 17 y 0.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FBT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FBT?
Invertir en First Trust Amex Biotech Index Fund implica tener en cuenta el rango anual 141.37 - 190.42 y el precio actual 188.51. Muchos comparan 2.28% y 18.68% antes de colocar órdenes en 188.51 o 188.81. Estudie los cambios diarios de precios de FBT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund?
El precio más alto de First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT) en el último año ha sido 190.42. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 141.37 - 190.42, una comparación con 187.95 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Amex Biotech Index Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund?
El precio más bajo de First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT) para el año ha sido 141.37. La comparación con los actuales 188.51 y 141.37 - 190.42 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FBT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FBT?
En el pasado, First Trust Amex Biotech Index Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 187.95 y 9.87% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 187.95
- Open
- 188.36
- Bid
- 188.51
- Ask
- 188.81
- Low
- 187.46
- High
- 188.61
- Volumen
- 17
- Cambio diario
- 0.30%
- Cambio mensual
- 2.28%
- Cambio a 6 meses
- 18.68%
- Cambio anual
- 9.87%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.06 M
- Pronós.
- Prev.
- 4.00 M
- Act.
- 1.5%
- Pronós.
- Prev.
- -0.2%
- Act.
- 1.182%
- Pronós.
- Prev.
- 1.650%