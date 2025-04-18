- Panoramica
FBT: First Trust Amex Biotech Index Fund
Il tasso di cambio FBT ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 187.46 e ad un massimo di 188.61.
Segui le dinamiche di First Trust Amex Biotech Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FBT News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FBT oggi?
Oggi le azioni First Trust Amex Biotech Index Fund sono prezzate a 188.51. Viene scambiato all'interno di 187.46 - 188.61, la chiusura di ieri è stata 187.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 17. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FBT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Amex Biotech Index Fund pagano dividendi?
First Trust Amex Biotech Index Fund è attualmente valutato a 188.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.87% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FBT.
Come acquistare azioni FBT?
Puoi acquistare azioni First Trust Amex Biotech Index Fund al prezzo attuale di 188.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 188.51 o 188.81, mentre 17 e 0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FBT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FBT?
Investire in First Trust Amex Biotech Index Fund implica considerare l'intervallo annuale 141.37 - 190.42 e il prezzo attuale 188.51. Molti confrontano 2.28% e 18.68% prima di effettuare ordini su 188.51 o 188.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FBT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund?
Il prezzo massimo di First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund nell'ultimo anno è stato 190.42. All'interno di 141.37 - 190.42, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 187.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Amex Biotech Index Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund?
Il prezzo più basso di First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT) nel corso dell'anno è stato 141.37. Confrontandolo con gli attuali 188.51 e 141.37 - 190.42 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FBT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FBT?
First Trust Amex Biotech Index Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 187.95 e 9.87%.
- Chiusura Precedente
- 187.95
- Apertura
- 188.36
- Bid
- 188.51
- Ask
- 188.81
- Minimo
- 187.46
- Massimo
- 188.61
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- 0.30%
- Variazione Mensile
- 2.28%
- Variazione Semestrale
- 18.68%
- Variazione Annuale
- 9.87%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 4.06 M
- Fcst
- Prev
- 4.00 M
- Agire
- 1.5%
- Fcst
- Prev
- -0.2%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.182%
- Fcst
- Prev
- 1.650%