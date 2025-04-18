CotationsSections
Devises / FBT
Retour à Actions

FBT: First Trust Amex Biotech Index Fund

188.51 USD 0.56 (0.30%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FBT a changé de 0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 187.46 et à un maximum de 188.61.

Suivez la dynamique First Trust Amex Biotech Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FBT Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FBT aujourd'hui ?

L'action First Trust Amex Biotech Index Fund est cotée à 188.51 aujourd'hui. Elle se négocie dans 187.46 - 188.61, a clôturé hier à 187.95 et son volume d'échange a atteint 17. Le graphique en temps réel du cours de FBT présente ces mises à jour.

L'action First Trust Amex Biotech Index Fund verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Amex Biotech Index Fund est actuellement valorisé à 188.51. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.87% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FBT.

Comment acheter des actions FBT ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Amex Biotech Index Fund au cours actuel de 188.51. Les ordres sont généralement placés à proximité de 188.51 ou de 188.81, le 17 et le 0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FBT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FBT ?

Investir dans First Trust Amex Biotech Index Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 141.37 - 190.42 et le prix actuel 188.51. Beaucoup comparent 2.28% et 18.68% avant de passer des ordres à 188.51 ou 188.81. Consultez le graphique du cours de FBT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund ?

Le cours le plus élevé de First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund l'année dernière était 190.42. Au cours de 141.37 - 190.42, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 187.95 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Amex Biotech Index Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund ?

Le cours le plus bas de First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT) sur l'année a été 141.37. Sa comparaison avec 188.51 et 141.37 - 190.42 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FBT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FBT a-t-elle été divisée ?

First Trust Amex Biotech Index Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 187.95 et 9.87% après les opérations sur titres.

Range quotidien
187.46 188.61
Range Annuel
141.37 190.42
Clôture Précédente
187.95
Ouverture
188.36
Bid
188.51
Ask
188.81
Plus Bas
187.46
Plus Haut
188.61
Volume
17
Changement quotidien
0.30%
Changement Mensuel
2.28%
Changement à 6 Mois
18.68%
Changement Annuel
9.87%
23 octobre, jeudi
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
4.06 M
Fcst
Prev
4.00 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
1.5%
Fcst
Prev
-0.2%
14:25
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente aux enchères TIPS de 5 ans
Act
1.182%
Fcst
Prev
1.650%