- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FBT: First Trust Amex Biotech Index Fund
Le taux de change de FBT a changé de 0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 187.46 et à un maximum de 188.61.
Suivez la dynamique First Trust Amex Biotech Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FBT Nouvelles
- Should You Invest in the First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF (FBT)?
- Capital Markets Outlook Q4 2025: Kicking The Can Down The Tightrope
- Markets Weekly Outlook - Tesla, Netflix Earnings, U.S. CPI, China's 5-Year Plan
- Checking The Pulse Of The Healthcare Sector
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- Can AI Help Revitalize The Healthcare Sector For Equity Investors?
- How New Treatments And U.S. Policy Changes Are Driving Healthcare Stocks
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Harnessing Nature's Wisdom: Gene-Editing Therapy For Cardiovascular Disease
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- ARKG: I’m Holding Off Buying For These 3 Reasons (BATS:ARKG)
- Is First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF (FBT) a Strong ETF Right Now?
- Should You Invest in the First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF (FBT)?
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- 4 Calls For Trump’s Pharmaceutical Tariffs
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Midyear Macro Outlook: A New Dawn Of Uncertainty
- The HealthCare Sector: A Look At Sector Earnings Trends
- 3 Areas Of Focus As U.S. Earnings Strength Continues
- Healthcare Sector Checkup As U.S. Looks To Change Regulations
- Institutional, Retail Investors Shed $27B In US Stocks In Early April Sell-Off
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FBT aujourd'hui ?
L'action First Trust Amex Biotech Index Fund est cotée à 188.51 aujourd'hui. Elle se négocie dans 187.46 - 188.61, a clôturé hier à 187.95 et son volume d'échange a atteint 17. Le graphique en temps réel du cours de FBT présente ces mises à jour.
L'action First Trust Amex Biotech Index Fund verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Amex Biotech Index Fund est actuellement valorisé à 188.51. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.87% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FBT.
Comment acheter des actions FBT ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Amex Biotech Index Fund au cours actuel de 188.51. Les ordres sont généralement placés à proximité de 188.51 ou de 188.81, le 17 et le 0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FBT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FBT ?
Investir dans First Trust Amex Biotech Index Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 141.37 - 190.42 et le prix actuel 188.51. Beaucoup comparent 2.28% et 18.68% avant de passer des ordres à 188.51 ou 188.81. Consultez le graphique du cours de FBT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund ?
Le cours le plus élevé de First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund l'année dernière était 190.42. Au cours de 141.37 - 190.42, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 187.95 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Amex Biotech Index Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund ?
Le cours le plus bas de First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (FBT) sur l'année a été 141.37. Sa comparaison avec 188.51 et 141.37 - 190.42 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FBT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FBT a-t-elle été divisée ?
First Trust Amex Biotech Index Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 187.95 et 9.87% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 187.95
- Ouverture
- 188.36
- Bid
- 188.51
- Ask
- 188.81
- Plus Bas
- 187.46
- Plus Haut
- 188.61
- Volume
- 17
- Changement quotidien
- 0.30%
- Changement Mensuel
- 2.28%
- Changement à 6 Mois
- 18.68%
- Changement Annuel
- 9.87%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 4.06 M
- Fcst
- Prev
- 4.00 M
- Act
- 1.5%
- Fcst
- Prev
- -0.2%
- Act
- 1.182%
- Fcst
- Prev
- 1.650%