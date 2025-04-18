- 概要
FBT: First Trust Amex Biotech Index Fund
FBTの今日の為替レートは、0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり187.46の安値と188.61の高値で取引されました。
First Trust Amex Biotech Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
FBT株の現在の価格は？
First Trust Amex Biotech Index Fundの株価は本日188.51です。187.46 - 188.61内で取引され、前日の終値は187.95、取引量は17に達しました。FBTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust Amex Biotech Index Fundの株は配当を出しますか？
First Trust Amex Biotech Index Fundの現在の価格は188.51です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.87%やUSDにも注目します。FBTの動きはライブチャートで確認できます。
FBT株を買う方法は？
First Trust Amex Biotech Index Fundの株は現在188.51で購入可能です。注文は通常188.51または188.81付近で行われ、17や0.08%が市場の動きを示します。FBTの最新情報はライブチャートで確認できます。
FBT株に投資する方法は？
First Trust Amex Biotech Index Fundへの投資では、年間の値幅141.37 - 190.42と現在の188.51を考慮します。注文は多くの場合188.51や188.81で行われる前に、2.28%や18.68%と比較されます。FBTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fundの株の最高値は？
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fundの過去1年の最高値は190.42でした。141.37 - 190.42内で株価は大きく変動し、187.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Amex Biotech Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fundの株の最低値は？
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund(FBT)の年間最安値は141.37でした。現在の188.51や141.37 - 190.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FBTの動きはライブチャートで確認できます。
FBTの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust Amex Biotech Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、187.95、9.87%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 187.95
- 始値
- 188.36
- 買値
- 188.51
- 買値
- 188.81
- 安値
- 187.46
- 高値
- 188.61
- 出来高
- 17
- 1日の変化
- 0.30%
- 1ヶ月の変化
- 2.28%
- 6ヶ月の変化
- 18.68%
- 1年の変化
- 9.87%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.06 M
- 期待
- 前
- 4.00 M
- 実際
- 1.5%
- 期待
- 前
- -0.2%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.182%
- 期待
- 前
- 1.650%