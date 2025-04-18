クォートセクション
通貨 / FBT
FBT: First Trust Amex Biotech Index Fund

188.51 USD 0.56 (0.30%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FBTの今日の為替レートは、0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり187.46の安値と188.61の高値で取引されました。

First Trust Amex Biotech Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FBT株の現在の価格は？

First Trust Amex Biotech Index Fundの株価は本日188.51です。187.46 - 188.61内で取引され、前日の終値は187.95、取引量は17に達しました。FBTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Amex Biotech Index Fundの株は配当を出しますか？

First Trust Amex Biotech Index Fundの現在の価格は188.51です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.87%やUSDにも注目します。FBTの動きはライブチャートで確認できます。

FBT株を買う方法は？

First Trust Amex Biotech Index Fundの株は現在188.51で購入可能です。注文は通常188.51または188.81付近で行われ、17や0.08%が市場の動きを示します。FBTの最新情報はライブチャートで確認できます。

FBT株に投資する方法は？

First Trust Amex Biotech Index Fundへの投資では、年間の値幅141.37 - 190.42と現在の188.51を考慮します。注文は多くの場合188.51や188.81で行われる前に、2.28%や18.68%と比較されます。FBTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fundの株の最高値は？

First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fundの過去1年の最高値は190.42でした。141.37 - 190.42内で株価は大きく変動し、187.95と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Amex Biotech Index Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fundの株の最低値は？

First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund(FBT)の年間最安値は141.37でした。現在の188.51や141.37 - 190.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FBTの動きはライブチャートで確認できます。

FBTの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Amex Biotech Index Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、187.95、9.87%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
187.46 188.61
1年のレンジ
141.37 190.42
以前の終値
187.95
始値
188.36
買値
188.51
買値
188.81
安値
187.46
高値
188.61
出来高
17
1日の変化
0.30%
1ヶ月の変化
2.28%
6ヶ月の変化
18.68%
1年の変化
9.87%
